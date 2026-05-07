Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Власники паїв втрачали гроші: як законно підняти орендну плату

Власники паїв втрачали гроші: як законно підняти орендну плату

Ua ru
Дата публікації: 7 травня 2026 14:32
Оренда землі: коли можна переглянути плату за пай і як це зробити законно
Чоловік в полі, гроші та документи. Фото: Новини.LIVE, УНІАН, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Ринок оренди землі в Україні поступово змінюється, але багато договорів залишаються "замороженими" на рівні кількарічної давності. Через це власники паїв часто недоотримують дохід, навіть не підозрюючи про це. Водночас закон дає чіткі механізми для перегляду ставки.

Власники можуть не чекати завершення терміну дії договору, а ініціювати зміни вже зараз, якщо знати правову процедуру, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юридичну компанію "Земельний фонд України".

Коли можна переглянути орендну плату за землю

Сам факт бажання отримувати більше не є підставою для зміни договору. Перегляд можливий лише за наявності конкретних обставин або умов, передбачених законом чи самим договором.

Найчастіше підставами стають:

  • зростання нормативної грошової оцінки (НГО) землі;
  • зміна податків або коефіцієнтів індексації;
  • суттєві зміни умов господарювання;
  • інші випадки, прямо прописані в договорі.

Юристи наголошують, що навіть одна сторона має право ініціювати перегляд, якщо є обґрунтування.

Читайте також:

Як змінити розмір орендної плати за землю

Найпростіший і найшвидший шлях — це мирна домовленість. Ви готуєте письмову пропозицію (офіційний лист), де обґрунтовуєте, чому стара ціна більше не актуальна. Але будь-яка домовленість "на словах" не має сили, доки вона не зафіксована на папері та не зареєстрована.

Дуже часто низька оплата пов’язана з тим, що в договорі вказана фіксована сума в гривнях, яка через інфляцію перетворилася на дріб'язок. Особливо важливо перевірити, чи прив’язана ваша виплата до відсотків від НГО. Коли держава проводить переоцінку земель, автоматично має зростати і ваш дохід. 

Якщо ж орендар ігнорує нові цифри держоцінки, ви маєте повне право вимагати перерахунку, оскільки це обставина, яка не залежить від вашої волі, але прямо впливає на цінність об’єкта оренди.

Чи можна підвищити плату без згоди орендаря

Загальне правило — зміни можливі лише за взаємною згодою. Але є винятки.

Якщо одна зі сторін доведе істотну зміну обставин або порушення балансу інтересів, питання може вирішуватися через суд. 

Головне тут — довести, що стан землі змінився або відбулися суттєві зміни в законодавстві, які роблять стару ставку незаконною. Наприклад, якщо встановлено новий мінімальний поріг орендної плати на рівні громади, а вам платять менше. 

Що перевірити в договорі оренди землі

Багато проблем виникає через те, що власники не знають змісту власного договору. Юристи радять звернути увагу на такі моменти:

  • як визначена ставка — у відсотках чи фіксованою сумою;
  • чи передбачена індексація;
  • як описано порядок перегляду;
  • коли востаннє змінювали плату.

Якщо цих умов немає або вони нечіткі — це вже слабке місце договору.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні запровадили нову методику оцінювання агроугідь, що змушує власників та орендарів переглянути свої фінансові плани. Оновлені розрахунки тепер враховують реальні збитки від бойових дій і критичні кліматичні зміни, що найбільш болюче вдарить по вартості активів у прифронтових та посушливих південних областях. 

Також Новини.LIVE розповідали, що процедура зміни цільового призначення землі у 2026-му стала значно диференційованішою: поки одні власники користуються спрощеним механізмом без розробки документації, інші змушені проходити повне коло бюрократичних погоджень. Фактично, складність і вартість процесу тепер напряму залежать від того, чи підпадає ваша ділянка під категорію "швидкого" переоформлення, чи потребує розробки повноцінного проєкту землеустрою.

земля ринок землі оренда
Катерина Балаєва - редактор, оглядач ринку нерухомості
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації