Оцінка землі за новими правилами в Україні: до чого готуватись власникам

В Україні переглянули підхід до оцінки сільськогосподарських земель — і це рішення вже має практичні наслідки для власників та аграріїв. Йдеться не лише про формальну зміну формули, а про адаптацію до нових реалій, зокрема кліматичних і воєнних. Найбільше вплив відчують південні регіони, де умови ведення господарства суттєво змінилися.

Водночас держава робить акцент на прозорості розрахунків і доступі до даних, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прем’єр-міністра України Юлію Свириденко.

Що змінилось в оцінки землі

Головна зміна стосується того, як держава бачить цінність гектара в умовах кліматичної кризи. Старі формули часто не враховували, що без зрошення земля у південних областях втрачає свою продуктивність.

"Під час оцінки тепер враховуватиметься актуальний рівень вологозабезпечення на основі гідрометеорологічних даних, а також вплив втрати зрошення", — зазначила Свириденко.

Це означає, що для багатьох господарств оцінка стане більш справедливою, оскільки вона базується на реальних можливостях виростити врожай, а не на цифрах десятирічної давнини.

Кого торкнеться нова оцінка землі першочергово

Насамперед зміни відчують аграрії та власники ділянок у південних областях — Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській. Саме ці території постраждали від втрати зрошення після руйнування Каховської ГЕС.

Оцінка таких земель може змінитися як у бік зменшення, так і перегляду їх економічної ефективності. Це прямо вплине на податки, орендну плату та загальну вартість користування землею.

"Для південних регіонів, які зазнали суттєвого впливу кліматичних змін і наслідків руйнування Каховського гідровузла, це питання об’єктивності та економічної справедливості", — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.

Витяг про нормативну грошову оцінку землі

Процес отримання документів також став прозорішим. Тепер власники паїв можуть бачити не просто фінальну суму, а детальну розшифровку: чому саме така ціна, які фактори на неї вплинули та які дані використані для розрахунку.

"Люди та бізнес повинні бачити не лише кінцеву цифру, а й логіку її формування", — підкреслив Висоцький.

Оновлена система дозволяє замовляти витяги на конкретну дату, що значно спрощує оформлення договорів оренди та купівлі-продажу.

Оскільки від нормативної оцінки залежить розмір земельного податку та мінімальна орендна плата, ці зміни зачеплять мільйони українців. Уряд розраховує, що такий крок допоможе аграріям втриматися на плаву, особливо в прифронтових зонах. Більш точні дані про стан грунтів дозволять уникати переплат там, де земля фактично не може використовуватись на повну потужність через екологічні чи воєнні чинники.

