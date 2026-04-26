Як купити будинок в Україні без підтвердження доходів: легальні способи

Чоловік з грошима в конверті.

В Україні купівля будинку у 2026 році майже завжди проходить через фінансовий контроль. Нотаріуси і банки перевіряють походження коштів, навіть якщо угода виглядає простою. Через це багато покупців стикаються з відмовами або блокуванням платежів.

Але повністю легальний спосіб провести угоду все ж є — і він не про обходи, а про правильне оформлення, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвокатку Лілію Денисенко.

Перевірка походження коштів при купівлі нерухомості

Під час укладання угоди ви обов'язково зіткнетеся з контролем з боку нотаріуса та банку. Ці установи працюють за суворими протоколами фінансового моніторингу.

"Вони зобов’язані перевіряти походження коштів. Якщо джерела не пояснені, вам можуть просто відмовити в угоді або заблокувати платіж", — зазначає Денисенко.

Більш того, операцію можуть позначити як ризикову, що додасть проблем у майбутньому.

Як підтвердити походження коштів без офіційної довідки

Навіть без класичної довідки про доходи є варіанти, які приймаються на практиці:

банківські виписки за тривалий період;

підтвердження роботи або заробітку за кордоном;

договори, перекази, розписки.

Інший варіант — подати декларацію і легалізувати дохід. Це часто знімає питання ще на етапі перевірки, наголошує адвокатка.

Вона також застерігає від сумнівних схем, як-от передача готівки "в конверті" або оформлення майна на підставних осіб. Це створює набагато більші ризики втратити гроші або майно, ніж сама перевірка.

Проводити розрахунок потрібно офіційно — з рахунку на рахунок, а дроблення платежів на дрібні суми сьогодні легко відстежується алгоритмами.

"Обійти перевірку не вийде, але можна правильно пояснити походження коштів і провести угоду без проблем", — каже Денисенко.

І додає, що спроба обійти закон може обернутися судовими тяганинами або арештом активів.

