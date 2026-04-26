Головна Ринок нерухомості Купівля будинку без довідки про доходи: як оформити угоду

Купівля будинку без довідки про доходи: як оформити угоду

Дата публікації: 26 квітня 2026 14:32
Як купити будинок в Україні без підтвердження доходів: легальні способи
Чоловік з грошами в конверті. Фото: Новини.LIVE

В Україні купівля будинку у 2026 році майже завжди проходить через фінансовий контроль. Нотаріуси і банки перевіряють походження коштів, навіть якщо угода виглядає простою. Через це багато покупців стикаються з відмовами або блокуванням платежів. 

Але повністю легальний спосіб провести угоду все ж є — і він не про обходи, а про правильне оформлення, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвокатку Лілію Денисенко.

Перевірка походження коштів при купівлі нерухомості

Під час укладання угоди ви обов'язково зіткнетеся з контролем з боку нотаріуса та банку. Ці установи працюють за суворими протоколами фінансового моніторингу. 

"Вони зобов’язані перевіряти походження коштів. Якщо джерела не пояснені, вам можуть просто відмовити в угоді або заблокувати платіж", — зазначає Денисенко. 

Більш того, операцію можуть позначити як ризикову, що додасть проблем у майбутньому.

Як підтвердити походження коштів без офіційної довідки

Навіть без класичної довідки про доходи є варіанти, які приймаються на практиці:

  • банківські виписки за тривалий період;
  • підтвердження роботи або заробітку за кордоном;
  • договори, перекази, розписки.

Інший варіант — подати декларацію і легалізувати дохід. Це часто знімає питання ще на етапі перевірки, наголошує адвокатка.

Вона також застерігає від сумнівних схем, як-от передача готівки "в конверті" або оформлення майна на підставних осіб. Це створює набагато більші ризики втратити гроші або майно, ніж сама перевірка. 

Проводити розрахунок потрібно офіційно — з рахунку на рахунок, а дроблення платежів на дрібні суми сьогодні легко відстежується алгоритмами.

"Обійти перевірку не вийде, але можна правильно пояснити походження коштів і провести угоду без проблем", — каже Денисенко.

І додає, що спроба обійти закон може обернутися судовими тяганинами або арештом активів. 

Як повідомляли Новини.LIVE, продати будинок в Україні стає справжнім викликом, якщо один із власників ігнорує зв’язок, через що угоди зриваються, а житло роками стоїть пусткою. Проте закон передбачає конкретні юридичні інструменти, які дозволяють вийти з глухого кута та завершити продаж навіть у таких складних умовах. 

Також Новини.LIVE розповідали, що оновлення законодавчих норм змусило ринок заміської нерухомості вийти з тіні, поклавши край сумнівним схемам будівництва під виглядом приватних садиб. Хоча для інвесторів правила гри стали зрозумілішими, посилення контролю та поділ проєктів неминуче тиснуть на цінники та обсяги доступного житла.

Катерина Балаєва - редактор, оглядач ринку нерухомості
Автор:
Катерина Балаєва
