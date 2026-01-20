Відео
Власників нерухомості можуть покарати через борги — деталі

Власників нерухомості можуть покарати через борги — деталі

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 04:20
Борг з податку на нерухомість — чим ризикують власники житла
Чоловік та жінка з документами. Фото: Freepik

В Україні податок на нерухомість залишається одним із обов’язкових платежів для власників житла та нежитлових приміщень. Проблема боргів часто виникає непомітно, особливо якщо людина змінила адресу або не отримала повідомлення від податкової. 

У Головному управлінні Державної податкової служби у Чернівецькій області застерігають, що навіть невелика заборгованість може мати наслідки в майбутньому.

Податок на нерухомість та відповідальність за борг

Податківці наголошують, що у разі наявності заборгованості перед бюджетом податковий борг може бути стягнуто примусово. Як зазначають у відомстві, 

"При наявності податкового боргу держава має право застосовувати передбачені законом механізми стягнення", — зазначають у відомстві.

Тому перевірка стану розрахунків із бюджетом є питанням фінансової безпеки.

Зміна податкової адреси та ризики

Окрему увагу в ДПС звертають на зміну податкової адреси. У разі зміни податкових адрес необхідно вносити зміни у податкових органах, повідомили у Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області. 

За словами податківці, громадяни можуть не знати про борг, адже повідомлення надсилаються за адресами, що були зазначені у ДРФО на момент реєстрації платника податків.

Коли за борг можуть не повідомити

Важливий нюанс стосується невеликих сум. У ДПС пояснюють, що податкова вимога надсилається лише тоді, коли борг перевищує 3 060 гривень. 

Тому навіть за наявності заборгованості платник може не отримати офіційного повідомлення і дізнатися про неї значно пізніше.

Як перевірити борг з податку на нерухомість

Якщо повідомлення не надходили, але нерухомість є у власності, суму нарахувань варто уточнити самостійно.

Зробити це можна кількома способами:

  • звернутися до ЦОПу податкової служби за місцем реєстрації;
  • скористатися електронними сервісами ДПС України.

Онлайн-інструменти дозволяють швидко перевірити інформацію без особистого візиту.

Електронні сервіси ДПС для перевірки боргу

Податкова служба пропонує кілька зручних рішень:

  1. Електронний кабінет у розділі повідомлень та вхідних документів.
  2. Мобільний застосунок Моя податкова у розділі мої дані з можливістю одразу сплатити податок.
  3. Чат-бот InfoTAX у Viber з вибором потрібної опції.
  4. Портал Дія для ФОПів з доступом до стану розрахунків з бюджетом.

У ДПС підкреслюють, що ці сервіси допомагають уникнути неприємних сюрпризів і тримати податкові зобов’язання під контролем.

Раніше ми розповідали, як поскаржитись в податкову на незаконну оренду житла. А також, скільки податків треба заплатити при продажу квартири.

податки Податкова служба нерухомість борги стягнення боргів
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
