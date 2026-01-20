Долг по налогу на недвижимость — чем рискуют владельцы жилья

Владельцев недвижимости могут наказать из-за долгов — детали
В Украине налог на недвижимость остается одним из обязательных платежей для владельцев жилья и нежилых помещений. Проблема долгов часто возникает незаметно, особенно если человек сменил адрес или не получил уведомление от налоговой.
В Главном управлении Государственной налоговой службы в Черновицкой области предостерегают, что даже небольшая задолженность может иметь последствия в будущем.
Налог на недвижимость и ответственность за долг
Налоговики подчеркивают, что при наличии задолженности перед бюджетом налоговый долг может быть взыскан принудительно. Как отмечают в ведомстве,
"При наличии налогового долга государство имеет право применять предусмотренные законом механизмы взыскания", — отмечают в ведомстве.
Поэтому проверка состояния расчетов с бюджетом является вопросом финансовой безопасности.
Изменение налогового адреса и риски
Отдельное внимание в ГНС обращают на изменение налогового адреса. В случае изменения налоговых адресов необходимо вносить изменения в налоговых органах, сообщили в Главном управлении ГНС в Черновицкой области.
По словам налоговиков, граждане могут не знать о долге, ведь сообщения направляются по адресам, которые были указаны в ГРФЛ на момент регистрации налогоплательщика.
Когда за долг могут не сообщить
Важный нюанс касается небольших сумм. В ГНС объясняют, что налоговое требование направляется только тогда, когда долг превышает 3 060 гривен.
Поэтому даже при наличии задолженности плательщик может не получить официального уведомления и узнать о ней значительно позже.
Как проверить долг по налогу на недвижимость
Если уведомления не поступали, но недвижимость есть в собственности, сумму начислений стоит уточнить самостоятельно.
Сделать это можно несколькими способами:
- обратиться в ЦОП налоговой службы по месту регистрации;
- воспользоваться электронными сервисами ГНС Украины.
Онлайн-инструменты позволяют быстро проверить информацию без личного визита.
Электронные сервисы ГНС для проверки долга
Налоговая служба предлагает несколько удобных решений:
- Электронный кабинет в разделе сообщений и входящих документов.
- Мобильное приложение Моя налоговая в разделе мои данные с возможностью сразу оплатить налог.
- Чат-бот InfoTAX в Viber с выбором нужной опции.
- Портал Дія для ФЛП с доступом к состоянию расчетов с бюджетом.
В ГНС подчеркивают, что эти сервисы помогают избежать неприятных сюрпризов и держать налоговые обязательства под контролем.
Ранее мы рассказывали, как пожаловаться в налоговую на незаконную аренду жилья. А также, сколько налогов надо заплатить при продаже квартиры.
Читайте Новини.LIVE!