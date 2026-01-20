Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Владельцев недвижимости могут наказать из-за долгов — детали

Владельцев недвижимости могут наказать из-за долгов — детали

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 04:20
Долг по налогу на недвижимость — чем рискуют владельцы жилья
Мужчина и женщина с документами. Фото: Freepik

В Украине налог на недвижимость остается одним из обязательных платежей для владельцев жилья и нежилых помещений. Проблема долгов часто возникает незаметно, особенно если человек сменил адрес или не получил уведомление от налоговой.

В Главном управлении Государственной налоговой службы в Черновицкой области предостерегают, что даже небольшая задолженность может иметь последствия в будущем.

Реклама
Читайте также:

Налог на недвижимость и ответственность за долг

Налоговики подчеркивают, что при наличии задолженности перед бюджетом налоговый долг может быть взыскан принудительно. Как отмечают в ведомстве,

"При наличии налогового долга государство имеет право применять предусмотренные законом механизмы взыскания", — отмечают в ведомстве.

Поэтому проверка состояния расчетов с бюджетом является вопросом финансовой безопасности.

Изменение налогового адреса и риски

Отдельное внимание в ГНС обращают на изменение налогового адреса. В случае изменения налоговых адресов необходимо вносить изменения в налоговых органах, сообщили в Главном управлении ГНС в Черновицкой области.

По словам налоговиков, граждане могут не знать о долге, ведь сообщения направляются по адресам, которые были указаны в ГРФЛ на момент регистрации налогоплательщика.

Когда за долг могут не сообщить

Важный нюанс касается небольших сумм. В ГНС объясняют, что налоговое требование направляется только тогда, когда долг превышает 3 060 гривен.

Поэтому даже при наличии задолженности плательщик может не получить официального уведомления и узнать о ней значительно позже.

Как проверить долг по налогу на недвижимость

Если уведомления не поступали, но недвижимость есть в собственности, сумму начислений стоит уточнить самостоятельно.

Сделать это можно несколькими способами:

  • обратиться в ЦОП налоговой службы по месту регистрации;
  • воспользоваться электронными сервисами ГНС Украины.

Онлайн-инструменты позволяют быстро проверить информацию без личного визита.

Электронные сервисы ГНС для проверки долга

Налоговая служба предлагает несколько удобных решений:

  1. Электронный кабинет в разделе сообщений и входящих документов.
  2. Мобильное приложение Моя налоговая в разделе мои данные с возможностью сразу оплатить налог.
  3. Чат-бот InfoTAX в Viber с выбором нужной опции.
  4. Портал Дія для ФЛП с доступом к состоянию расчетов с бюджетом.

В ГНС подчеркивают, что эти сервисы помогают избежать неприятных сюрпризов и держать налоговые обязательства под контролем.

Ранее мы рассказывали, как пожаловаться в налоговую на незаконную аренду жилья. А также, сколько налогов надо заплатить при продаже квартиры.

налоги Налоговая служба недвижимость долги взыскание долгов
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации