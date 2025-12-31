Податок на нерухомість — коли можливий перерахунок при спільній сумісній власності

Податок на нерухомість — чи треба перерахунок для співвласників
В Україні податок на нерухомість залишається обов’язковим платежем для власників житла. Особливі питання виникають тоді, коли майно перебуває у спільній сумісній власності та фактично не поділене між співвласниками. У таких ситуаціях важливо розуміти, чи можуть нарахування змінити та хто саме відповідатиме за сплату податку.
У Головному управління ДПС у Запорізькій області пояснили, що, якщо житло спільне і не поділене, податкова не може автоматично нарахувати платіж усім одразу.
В такому разі платником стає хтось один. Найкращий варіант — коли співвласники самі домовляються, на чиє ім’я приходитиме платіжка.
Якщо ж згоди немає, це питання може вирішуватися через суд, але на практиці люди зазвичай просто обирають одну людину, якій і прийде податкове повідомлення-рішення.
Як нараховують податок на нерухомість
Розрахунок суми податку здійснює контролюючий орган за податковою адресою визначеного платника. Зазвичай до 1 липня має прийти отримати повідомлення, де вказано:
- де саме розташований об’єкт;
- яка його реальна площа;
- за якою ставкою рахували (вона залежить від рішення місцевої влади);
- чи врахували вам пільги (наприклад, неоподатковувані 60 кв. м для квартири).
Коли можливий перерахунок податку на нерухомість
Співвласники мають право ініціювати звірку даних, якщо вважають, що податок нараховано неправильно. Якщо ви бачите в платіжці помилку або хочете, щоб податок платив інший співвласник, потрібно йти до податкової з оригіналами документів на право власності.
Написати заяву на звірку варто, якщо:
- Ви хочете переоформити обов’язок сплати на іншого співвласника.
- В базі податкової "зависла" стара площа або не завантажилися ваші пільги.
- Ви помітили будь-яку іншу технічну помилку.
Коли податкова визнає неточність, стару квитанцію скасують і видадуть нову з правильними цифрами.
Строки перерахунку та обмеження
Стандартний строк для таких правок — 1 095 днів (три роки). Проте зараз діє важливий нюанс: через воєнний стан ці терміни фактично були "заморожені". Це означає, що у 2025-2026 роках власники зможуть переглянути нарахування за попередні періоди, якщо подадуть заяву вчасно.
Раніше ми розповідали, хто з пенсіонерів має право на пільги при сплаті земельного податку. А також, чи потрібно власнику землі платить податки, якщо пай в оренді.
Читайте Новини.LIVE!