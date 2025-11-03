Скільки коштує квадратний метр в Європі та Україні — порівняння цін на квартири

Ціни на житло в Україні та ЄС — де дешевше купити квартиру
Порівняння вартості житла в ЄС та Україні цього року вразило навіть аналітиків. Попри інфляцію та коливання валют, український ринок нерухомості залишається одним із найдоступніших у Європі.
За даними порталу ЛУН, Київ увійшов до п’ятірки найдешевших європейських столиць за ціною квадратного метра нового житла.
Сьогодні середня вартість квадрата у столиці становить близько 1 300 доларів, тоді як у більшості європейських міст ця сума більша у кілька разів. Це створює неабиякий контраст і демонструє потенціал українського ринку для внутрішніх та іноземних інвесторів.
Скільки коштує квадратний метр у столицях Європи
Ціни в ЄС можуть здивувати навіть досвідчених покупців. У 2024 році середня вартість квадратного метра нового житла у великих столицях виглядала так:
- Париж — 12 400 дол.;
- Люксембург — 12 800 дол.;
- Лондон — 9 530 дол.;
- Берлін — 8 300 дол.;
- Копенгаген — 7 600 дол.;
- Мадрид — 6 900 дол.;
- Рим — 4 400 дол.
Навіть сусідні з Україною міста вже відірвалися за вартістю. У Варшаві квадратний метр коштує близько 4 400 доларів, у Братиславі — 4 500 доларів, а в Бухаресті — 2 000 доларів.
Ціни на житло в Україні 2025 року
Попри складні економічні умови, український ринок нерухомості демонструє стабільність. Аналітики ЛУН зафіксували такі середні показники у жовтні 2025 року:
- Київ — 1 300 дол.;
- Львів — 1 370 дол.;
- Одеса, Ужгород — 1 090 дол.;
- Рівне, Чернівці, Вінниця — 990 дол.;
- Луцьк — 950 дол.;
- Івано-Франківськ — 880 дол.
Загалом тенденція свідчить: вартість житла в регіонах залишається нижчою за київську, але поступово зростає. Це пояснюється попитом на безпечніші та комфортні міста, де розвивається інфраструктура і зростає кількість новобудов.
Чому українське житло залишається доступним
Головні причини — нижчі витрати на будівництво, менші зарплати у сфері та поки що обмежений попит з боку іноземних покупців. Водночас експерти прогнозують, що після стабілізації ситуації в країні ціни можуть стрімко зрости.
"Попит після війни, за оцінками багатьох моїх колег, буде найвищим у центральних і західних областях, а пізніше — також у відбудованих районах великих міст, де держава чи міжнародні фонди гарантуватимуть безпечну інфраструктуру", — розповіла Новини.LIVE рієлторка Марина Куць.
Як повідомлялось, ринок житла в Україні залишається стабільним, адже попри війну громадяни продовжують купувати квартири. Проте у великих містах спостерігається тенденція, що покупці надають перевагу певним районам.
Також ми розповідали, що через три роки після запуску державної програми "єОселя" на ринку нерухомості виникла ефективна альтернатива — розстрочки від забудовників. У 2025 році саме ці розстрочки стали основним і доступним інструментом для більшості українців, які бажають придбати житло, фактично перетворившись на "нову валюту" ринку.
