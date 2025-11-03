Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Ціни на житло в Україні та ЄС — де дешевше купити квартиру

Ціни на житло в Україні та ЄС — де дешевше купити квартиру

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 11:22
Оновлено: 12:42
Скільки коштує квадратний метр в Європі та Україні — порівняння цін на квартири
Багатоповерхівка у Києві.Фото: Новини.LIVE

Порівняння вартості житла в ЄС та Україні цього року вразило навіть аналітиків. Попри інфляцію та коливання валют, український ринок нерухомості залишається одним із найдоступніших у Європі. 

За даними порталу ЛУН, Київ увійшов до п’ятірки найдешевших європейських столиць за ціною квадратного метра нового житла.

Реклама
Читайте також:

Сьогодні середня вартість квадрата у столиці становить близько 1 300 доларів, тоді як у більшості європейських міст ця сума більша у кілька разів. Це створює неабиякий контраст і демонструє потенціал українського ринку для внутрішніх та іноземних інвесторів.

Скільки коштує квадратний метр у столицях Європи

Ціни в ЄС можуть здивувати навіть досвідчених покупців. У 2024 році середня вартість квадратного метра нового житла у великих столицях виглядала так:

  • Париж — 12 400 дол.;
  • Люксембург — 12 800 дол.;
  • Лондон — 9 530 дол.;
  • Берлін — 8 300 дол.;
  • Копенгаген — 7 600 дол.;
  • Мадрид — 6 900 дол.;
  • Рим — 4 400 дол.

Навіть сусідні з Україною міста вже відірвалися за вартістю. У Варшаві квадратний метр коштує близько 4 400 доларів, у Братиславі — 4 500 доларів, а в Бухаресті — 2 000 доларів.

 

Ціни на житло в Україні та ЄС — де дешевше купити квартиру - фото 1
Ціни на житло в ЄС. Графіка: ЛУН

Ціни на житло в Україні 2025 року

Попри складні економічні умови, український ринок нерухомості демонструє стабільність. Аналітики ЛУН зафіксували такі середні показники у жовтні 2025 року:

  • Київ — 1 300 дол.;
  • Львів — 1 370 дол.;
  • Одеса, Ужгород — 1 090 дол.;
  • Рівне, Чернівці, Вінниця — 990 дол.;
  • Луцьк — 950 дол.;
  • Івано-Франківськ — 880 дол.

 

Ціни на житло в Україні та ЄС — де дешевше купити квартиру - фото 2
Ціни на житло в Україні. Графіка: ЛУН

Загалом тенденція свідчить: вартість житла в регіонах залишається нижчою за київську, але поступово зростає. Це пояснюється попитом на безпечніші та комфортні міста, де розвивається інфраструктура і зростає кількість новобудов.

Чому українське житло залишається доступним

Головні причини — нижчі витрати на будівництво, менші зарплати у сфері та поки що обмежений попит з боку іноземних покупців. Водночас експерти прогнозують, що після стабілізації ситуації в країні ціни можуть стрімко зрости.

"Попит після війни, за оцінками багатьох моїх колег, буде найвищим у центральних і західних областях, а пізніше — також у відбудованих районах великих міст, де держава чи міжнародні фонди гарантуватимуть безпечну інфраструктуру", — розповіла Новини.LIVE рієлторка Марина Куць.

Як повідомлялось, ринок житла в Україні залишається стабільним, адже попри війну громадяни продовжують купувати квартири. Проте у великих містах спостерігається тенденція, що покупці надають перевагу певним районам.

Також ми розповідали, що через три роки після запуску державної програми "єОселя" на ринку нерухомості виникла ефективна альтернатива — розстрочки від забудовників. У 2025 році саме ці розстрочки стали основним і доступним інструментом для більшості українців, які бажають придбати житло, фактично перетворившись на "нову валюту" ринку.

нерухомість ціни на квартири Європа житло купити квартиру
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації