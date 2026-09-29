Чи впливає на право власності нова адреса: що буде з документами на квартиру

Чоловік перевіряє документи. Фото: magnific.com

Перейменування вулиці часто змушує власників квартир замислитися, чи не доведеться заново оформлювати право власності та міняти старі документи. Насправді сама зміна назви адреси не означає, що житло потрібно переоформлювати. Важливо лише знати, що робити під час продажу чи іншої угоди з нерухомістю.

Про це розповідає Новини.LIVE із посиланням на Кабінет Міністрів України.

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Чи треба міняти документи після перейменування вулиці

Якщо міська або селищна рада змінила назву вулиці, це саме по собі не означає, що власник має терміново переоформлювати документи на квартиру. Право власності на нерухомість від зміни назви вулиці не припиняється і не виникає заново.

Дія прямо зазначає: якщо назву вулиці, району або міста було змінено, під час державної реєстрації прав потрібно вказувати вже актуальну адресу. Реєстратор при цьому звіряє інформацію з правовстановлюючими документами.

Тобто ситуація, коли у старому договорі купівлі-продажу або іншому документі зазначена попередня назва вулиці, сама по собі не робить право власності недійсним.

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Що робити, якщо квартира оформлена давно

Особливо часто така ситуація виникає з житлом, право власності на яке оформлювали багато років тому. Закон визнає дійсними речові права на нерухомість, які виникли до 1 січня 2013 року, якщо вони були оформлені відповідно до законодавства, чинного на момент їх виникнення, або тоді ще не підлягали обов'язковій державній реєстрації.

Тому сама стара назва вулиці у правовстановлюючому документі не означає, що власнику потрібно заново оформлювати квартиру.

Водночас якщо старе право власності ще не внесене до Державного реєстру речових прав, це варто врахувати перед майбутньою угодою. Дія передбачає окрему послугу для державної реєстрації прав на нерухомість, оформлену до 2013 року.

Що буде під час продажу квартири

Якщо власник вирішить продати квартиру після перейменування вулиці, у новій реєстраційній дії вже використовуватиметься актуальна назва адреси. Старий правовстановлюючий документ із попередньою назвою вулиці при цьому не означає автоматичної втрати права власності.

Однак у деяких випадках під час нотаріальної дії може знадобитися підтвердження того, що стара і нова назви стосуються однієї й тієї самої вулиці. Для цього можна отримати довідку про перейменування вулиці.

За інформацією Гіду Дії, таку довідку видає орган місцевого самоврядування, який ухвалив рішення про перейменування. Вона може знадобитися, якщо під час певної нотаріальної дії потрібно внести зміни до правовстановлюючих документів. Послуга є безоплатною, а стандартний строк її надання становить до одного місяця.

Чи потрібно змінювати адресу в паспорті

Перейменування вулиці не означає, що потрібно терміново змінювати паспорт лише через нову назву адреси. Гід Дії зазначає, що внесення таких відомостей до паспорта здійснюється за бажанням особи.

Водночас інформація про нову назву вулиці має бути відображена у відповідних державних реєстрах. Це дає змогу під час оформлення нових документів використовувати вже актуальну адресу.

Що варто перевірити власнику

Якщо вулицю перейменували, власнику квартири варто перевірити, як адреса зазначена у Державному реєстрі речових прав. Особливо це актуально перед продажем, даруванням, оформленням спадщини або іншою нотаріальною дією.

Якщо право власності виникло до 2013 року і досі залишилося лише в паперових документах, доцільно заздалегідь з'ясувати, чи є інформація про нього в сучасному реєстрі. Це допоможе не відкладати оформлення угоди через необхідність додаткової перевірки старих документів.

Отже, через саме перейменування вулиці міняти документи на квартиру не потрібно. Якщо ж власник планує продавати, дарувати чи іншим чином оформлювати нерухомість, актуальна назва адреси буде врахована під час відповідної реєстраційної або нотаріальної дії.

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