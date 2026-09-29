Влияет ли новый адрес на право собственности: что будет с документами на квартиру

Мужчина проверяет документы. Фото: magnific.com

Переименование улицы часто заставляет владельцев квартир задуматься, не придется ли заново оформлять право собственности и менять старые документы. На самом деле само изменение названия адреса не означает, что жилье нужно переоформлять. Важно лишь знать, что делать при продаже или другой сделке с недвижимостью.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Кабинет Министров Украины.

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Нужно ли менять документы после переименования улицы

Если городской или поселковый совет изменил название улицы, это само по себе не означает, что владельцу нужно срочно переоформлять документы на квартиру. Право собственности на недвижимость от изменения названия улицы не прекращается и не возникает заново.

Закон прямо указывает: если название улицы, района или города было изменено, при государственной регистрации прав необходимо указывать уже актуальный адрес. Регистратор при этом сверяет информацию с правоустанавливающими документами.

То есть ситуация, когда в старом договоре купли-продажи или другом документе указано прежнее название улицы, сама по себе не делает право собственности недействительным.

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Что делать, если квартира оформлена давно

Особенно часто такая ситуация возникает с жильем, право собственности на которое оформляли много лет назад. Закон признает действительными вещные права на недвижимость, возникшие до 1 января 2013 года, если они были оформлены в соответствии с законодательством, действовавшим на момент их возникновения, или тогда еще не подлежали обязательной государственной регистрации.

Поэтому само по себе старое название улицы в правоустанавливающем документе не означает, что владельцу нужно заново оформлять квартиру.

В то же время, если старое право собственности еще не внесено в Государственный реестр вещных прав, это следует учесть перед заключением будущей сделки. Законодательство предусматривает отдельную услугу по государственной регистрации прав на недвижимость, оформленных до 2013 года.

Что произойдет при продаже квартиры

Если собственник решит продать квартиру после переименования улицы, в новом регистрационном акте уже будет использоваться актуальное название адреса. Старый правоустанавливающий документ с прежним названием улицы при этом не означает автоматической утраты права собственности.

Однако в некоторых случаях при совершении нотариальной сделки может потребоваться подтверждение того, что старое и новое названия относятся к одной и той же улице. Для этого можно получить справку о переименовании улицы.

По информации "Гида действий", такую справку выдает орган местного самоуправления, принявший решение о переименовании. Она может понадобиться, если в ходе определенной нотариальной процедуры необходимо внести изменения в правоустанавливающие документы. Услуга предоставляется бесплатно, а стандартный срок её оказания составляет до одного месяца.

Нужно ли менять адрес в паспорте

Переименование улицы не означает, что нужно срочно менять паспорт только из-за нового названия адреса. Гид Дії отмечает, что внесение таких сведений в паспорт осуществляется по желанию лица.

В то же время информация о новом названии улицы должна быть отражена в соответствующих государственных реестрах. Это позволяет при оформлении новых документов использовать уже актуальный адрес.

Что следует проверить владельцу

Если улицу переименовали, владельцу квартиры стоит проверить, как адрес указан в Государственном реестре вещных прав. Особенно это актуально перед продажей, дарением, оформлением наследства или иным нотариальным действием.

Если право собственности возникло до 2013 года и до сих пор осталось только в бумажных документах, целесообразно заранее выяснить, есть ли информация о нем в современном реестре. Это поможет не откладывать оформление сделки из-за необходимости дополнительной проверки старых документов.

Итак, из-за самого переименования улицы менять документы на квартиру не нужно. Если же владелец планирует продавать, дарить или иным образом оформлять недвижимость, актуальное название адреса будет учтено при соответствующей регистрационной или нотариальной процедуре.

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