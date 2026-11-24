Вид на будинки в Данії. Фото: Magnific

Вартість нерухомості в Європі суттєво залежить від місця розташування. У Данії житло в міських центрах коштує приблизно у 3,4 раза дорожче, ніж за межами міст, а в Угорщині та Фінляндії різниця також перевищує 50%. Водночас у Нідерландах ціни між різними територіями майже не відрізняються.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Euronews.

Реклама

Де в Європі найбільша різниця у цінах на нерухомість

За розрахунками Euronews на основі звіту OECD Regions and Cities at a Glance 2026, у 16 європейських країнах житло в міських центрах у середньому на 31% дорожче за національний показник.

У приміських зонах нерухомість коштує приблизно на 11% дешевше за середній рівень, а на територіях за межами міст і приміських зон — на 30% менше.

Найбільший розрив зафіксували в Данії. Там вартість житла в міських центрах на 64% перевищує середній показник по країні, тоді як за межами міст вона на 51% нижча. У результаті різниця між цими територіями сягає приблизно 3,4 раза.

Читайте також:

Високий розрив також спостерігається в інших країнах:

Угорщина — міське житло дорожче за середній показник на 57%, а за межами міст дешевше на 45%;

Фінляндія — відповідно на 55% дорожче та на 44% дешевше;

Швеція — на 46% дорожче та на 42% дешевше;

Ірландія — на 43% дорожче та на 36% дешевше;

Португалія — на 38% дорожче та на 35% дешевше.

Таким чином, найбільша різниця спостерігається переважно в країнах, де попит на житло концентрується у великих економічних центрах, а віддалені території мають значно менше покупців.

Де житло в місті та за його межами коштує майже однаково

Найменший розрив між цінами на нерухомість у міських центрах та за їхніми межами зафіксували в Нідерландах і Великій Британії.

У Нідерландах житло в міських центрах дорожче за середній показник по країні лише на 1%. За межами міст нерухомість коштує на 9% дешевше.

У Великій Британії міські ціни перевищують національний рівень на 4%, а за межами міст вони нижчі на 9%.

Важливу роль відіграє транспортна доступність. У країнах із розвиненою інфраструктурою люди можуть жити в невеликих населених пунктах і водночас швидко діставатися великих міст, де зосереджені робочі місця та послуги.

Чому нерухомість у великих містах дорожча

Однією з головних причин є концентрація робочих місць, університетів, підприємств та інфраструктури у великих містах. Це стимулює попит на квартири й будинки, особливо в районах із хорошим транспортним сполученням.

Водночас пропозиція житла не завжди встигає за кількістю охочих його придбати. На будівництво впливають обмежена кількість вільної землі, містобудівні правила та місцеві обмеження.

Економіст і професор Берлінського університету імені Гумбольдта Габріель Альфельдт пояснив Euronews, що різниця залежить від концентрації економічних можливостей, транспортного сполучення та здатності ринку нерухомості реагувати на попит.

Показовою є й ситуація в Німеччині. За даними OECD, придбання житла в Мюнхені потребує еквівалента приблизно на 17 років більше наявного доходу, ніж купівля нерухомості в Хемніці.

Чи означає невелика різниця, що житло доступніше

Невеликий розрив між цінами в містах і за їхніми межами не гарантує, що нерухомість у країні доступна для населення.

Наприклад, у Нідерландах невеликі міста та сільські території можуть залишатися привабливими завдяки близькості до великих центрів зайнятості. Це підтримує попит і не дозволяє цінам на житло суттєво знижуватися.

Найскладніше ситуація складається для молоді, орендарів і тих, хто вперше купує власне житло. Вони не мають переваг від уже придбаної нерухомості та зростання її вартості, тому змушені витрачати значну частину доходів на проживання.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що ціни на квартири та будинки в Україні продовжують зростати. За рік житло подорожчало на 21,5%, а новобудови — на 23,6%. Водночас темпи зміни вартості нерухомості відрізняються залежно від типу ринку та регіону.

Собівартість будівництва в Україні зростає через дорожчання матеріалів, проблеми з постачанням та перебої з електроенергією. За оцінками учасників ринку, у 2027 році окремі забудовники можуть закладати у витрати додаткові 15–20%. Це створює передумови для подальшого підвищення цін на нове житло.