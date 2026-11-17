Будівництво багатоповерхівки. Фото: УНІАН

Українцям, які планують купувати квартиру в новобудові, варто врахувати можливе подальше зростання вартості житла. Забудовники стикаються з дорожчанням будматеріалів, перебоями з електроенергією та проблемами логістики. Через це вже до кінця 2026 року цінники можуть знову змінитися.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на УНІАН.

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Чому квартири в новобудовах можуть подорожчати

Однією з головних причин можливого перегляду цін на житло залишається збільшення собівартості будівництва. На витрати забудовників впливають не лише ціни на сировину, а й пошкодження виробничих потужностей, руйнування складів та перебої з постачанням.

Комерційна директорка будівельної компанії GAZDA Маріанна Бігунець повідомила, що до кінця 2026 року окремі категорії будівельних матеріалів та інженерного обладнання можуть додатково подорожчати на 10–20%.

За оцінками компанії, від початку року собівартість виробництва окремих видів будматеріалів уже збільшилася на 30–50%. Найбільше це стосується бетону, цегли, будівельних розчинів, арматури та кабельно-провідникової продукції.

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Додаткові витрати виникають і через необхідність замінювати українські матеріали імпортними аналогами. Зокрема, продукція польського та чеського виробництва в окремих категоріях може коштувати на 10–15% дорожче.

На скільки можуть змінитися ціни на квартири у 2027 році

Зростання витрат уже впливає на фінансові розрахунки забудовників. За попередніми оцінками, під час планування нових проєктів на 2027 рік окремі девелопери можуть закладати збільшення собівартості будівництва ще на 15–20%.

Динаміка витрат помітна і за показниками будівельної галузі. У липні 2026 року вартість будівельних робіт зросла на 1,2% порівняно з червнем, а в серпні — ще на 1,7%. У річному вимірі зростання становило 25,4%, а в житловому будівництві — 21,5%.

За перші вісім місяців 2026 року собівартість зведення одного квадратного метра в західних областях України збільшилася приблизно на 10–12%.

Водночас це не означає, що всі квартири автоматично подорожчають на 15–20%. Остаточні цінники залежатимуть від запасів матеріалів, ступеня готовності будинку, фінансових можливостей забудовника та реального попиту з боку покупців.

Що варто врахувати українцям перед купівлею житла

Потенційним покупцям варто звертати увагу не лише на початкову ціну квадратного метра, а й на готовність житлового комплексу. У вже збудованих будинках забудовники можуть мати сформовані запаси матеріалів, тоді як нові проєкти більше залежатимуть від майбутньої вартості закупівель та будівельних робіт.

Також важливо порівнювати пропозиції кількох житлових комплексів, уточнювати умови фіксації вартості у договорі та з'ясовувати, чи передбачені додаткові платежі до моменту отримання квартири.

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