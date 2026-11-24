Вид на дома в Дании. Фото: Magnific

Стоимость недвижимости в Европе в значительной степени зависит от местоположения. В Дании жилье в городских центрах стоит примерно в 3,4 раза дороже, чем за пределами городов, а в Венгрии и Финляндии разница также превышает 50%. В то же время в Нидерландах цены в разных регионах практически не отличаются.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Euronews.

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Где в Европе самая большая разница в ценах на недвижимость

По расчетам Euronews на основе отчета OECD Regions and Cities at a Glance 2026, в 16 европейских странах жилье в городских центрах в среднем на 31% дороже, чем в среднем по стране.

В пригородных зонах недвижимость стоит примерно на 11% дешевле среднего уровня, а на территориях за пределами городов и пригородных зон — на 30% дешевле.

Наибольший разрыв зафиксирован в Дании. Там стоимость жилья в городских центрах на 64% превышает средний показатель по стране, тогда как за пределами городов она на 51% ниже. В результате разница между этими территориями достигает примерно 3,4 раза.

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Высокий разрыв также наблюдается в других странах:

Венгрия — городское жилье дороже среднего показателя на 57%, а за пределами городов дешевле на 45%;

Финляндия — соответственно на 55 % дороже и на 44 % дешевле;

Швеция — на 46 % дороже и на 42 % дешевле;

Ирландия — на 43 % дороже и на 36 % дешевле;

Португалия — на 38 % дороже и на 35 % дешевле.

Таким образом, наибольшая разница наблюдается преимущественно в странах, где спрос на жилье сосредоточен в крупных экономических центрах, а на отдаленных территориях покупателей значительно меньше.

Где жилье в городе и за его пределами стоит почти одинаково

Наименьший разрыв между ценами на недвижимость в городских центрах и за их пределами зафиксирован в Нидерландах и Великобритании.

В Нидерландах жилье в городских центрах дороже среднего показателя по стране всего на 1%. За пределами городов недвижимость стоит на 9% дешевле.

В Великобритании городские цены превышают национальный уровень на 4%, а за пределами городов они ниже на 9%.

Важную роль играет транспортная доступность. В странах с развитой инфраструктурой люди могут жить в небольших населенных пунктах и при этом быстро добираться до крупных городов, где сосредоточены рабочие места и услуги.

Почему недвижимость в крупных городах дороже

Одной из главных причин является концентрация рабочих мест, университетов, предприятий и инфраструктуры в крупных городах. Это стимулирует спрос на квартиры и дома, особенно в районах с хорошим транспортным сообщением.

В то же время предложение жилья не всегда успевает за количеством желающих его приобрести. На строительство влияют ограниченное количество свободной земли, градостроительные нормы и местные ограничения.

Экономист и профессор Берлинского университета имени Гумбольдта Габриэль Альфельдт объяснил Euronews, что разница зависит от концентрации экономических возможностей, транспортного сообщения и способности рынка недвижимости реагировать на спрос.

Показательна и ситуация в Германии. По данным ОЭСР, для приобретения жилья в Мюнхене требуется сумма, эквивалентная примерно 17 годам дохода, чем для покупки недвижимости в Хемнице.

Означает ли небольшая разница, что жилье более доступно

Небольшой разрыв между ценами в городах и за их пределами не гарантирует, что недвижимость в стране доступна для населения.

Например, в Нидерландах небольшие города и сельские территории могут оставаться привлекательными благодаря близости к крупным центрам занятости. Это поддерживает спрос и не позволяет ценам на жилье существенно снижаться.

Наиболее сложная ситуация складывается для молодежи, арендаторов и тех, кто впервые приобретает собственное жилье. Они не получают выгоды от уже приобретенной недвижимости и роста ее стоимости, поэтому вынуждены тратить значительную часть доходов на проживание.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что цены на квартиры и дома в Украине продолжают расти. За год жилье подорожало на 21,5%, а новостройки — на 23,6%. При этом темпы изменения стоимости недвижимости различаются в зависимости от типа рынка и региона.

Себестоимость строительства в Украине растет из-за удорожания материалов, проблем с поставками и перебоев с электроэнергией. По оценкам участников рынка, в 2027 году отдельные застройщики могут закладывать в расходы дополнительные 15–20%. Это создает предпосылки для дальнейшего повышения цен на новое жилье.