Приватизація земельної ділянки в Україні — які правила у 2026 році

Володіти землею "на словах" або просто мати старий державний акт в Україні вже не варіант. Повноцінно розпоряджатися ділянкою (продати, відписати дітям у спадок чи офіційно здати в оренду агрохолдингу) можна лише тоді, коли право власності "світиться" у цифрових реєстрах.

У 2026 році, попри виклики воєнного стану, приватизація землі залишається актуальною, хоч і обросла новими правилами, зазначає адвокатка Наталія Лисенко.

Чи дозволена приватизація землі під час війни

Багато хто вважає, що під час війни приватизацію повністю "заморозили". Це не зовсім так. Мораторій діє, але він вибірковий.

Держава суворо контролює передачу земель у прикордонних районах та там, де ведуться активні бої, щоб запобігти махінаціям.

"Проте в тилових регіонах процедури рухаються, хоч і з додатковими перевірками безпеки", — каже адвокатка.

Хто має право на безоплатну приватизацію землі

Закон і надалі залишає за громадянами право на безоплатну приватизацію, але пріоритети змістилися. Найчастіше це стосується:

тих, хто вже роками користується землею (на основі рішень минулих років);

власників будинків (земля під хатою має бути оформлена обов’язково);

ветеранів та сімей загиблих воїнів (для них діють окремі пільгові черги);

осіб, які оформлюють ділянки під ОСГ (особисте селянське господарство).

Паї та воєнний стан

Оформлення паїв зараз — окремий квест. Навіть якщо у вас є сертифікат, процедура може затягнутися через ретельну перевірку документів.

В окремих областях строки розгляду заявок "плавають", тому варто запастися терпінням. Головне — почати процес, адже неоформлені паї з часом можуть бути визнані відумерлою спадщиною.

Покрокова процедура приватизації землі

Щоб уникнути відмов, важливо дотримуватися такого порядку дій:

Аудит документів. На руках мають бути паспорт, код та бодай якісь папери, що підтверджують ваше право на цю землю. Заява до громади. Звертаєтеся до місцевої ради. Саме тут зараз вирішується доля більшості ділянок. Геодезисти та техдокументація. Це "серце" процесу. Потрібно знайти сертифікованого інженера, який розробить проєкт чи техдокументацію. Межі з сусідами. Найболючіший етап. Якщо межі вже є в кадастрі — вам пощастило. Якщо ні — доведеться домовлятися з сусідами про підписи, щоб уникнути конфліктів у майбутньому. Фінальна реєстрація. Отримавши рішення ради, обов'язково йдіть до реєстратора або нотаріуса, щоб внести дані в Державний реєстр речових прав. Поки запису в реєстрі немає — ви не власник.

Лисенко радить готувати документи вже зараз. Навіть якщо через обмеження воєнного стану реєстратор не зможе завершити справу сьогодні, у вас на руках буде готовий пакет документів. Це дозволить вам бути першими в черзі, коли обмеження остаточно знімуть.

Раніше ми розповідали, хто може безплатно отримати ділянку від держави. А також про автоматичне продовження договору оренди землі.