Хлопчик біля батареї. Фото: УНІАН

Власники квартир у багатоповерхівках не завжди можуть самостійно відмовитися від централізованого опалення та встановити власний котел. Закон передбачає певні умови для такого переходу, а самовільне відключення батарей може обернутися додатковими витратами.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на блог OLX.

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Чи можна встановити автономне опалення в квартирі

В Україні власник квартири може перейти на індивідуальне опалення, однак така можливість залежить від технічних характеристик будинку та дотримання встановленої процедури.

Зокрема, згідно з Порядком, затвердженим наказом Мінрегіону №169, окрему квартиру можна відключити від централізованого опалення, якщо станом на 1 травня 2019 року щонайменше 50% квартир і нежитлових приміщень у будинку вже були офіційно відключені від системи.

Якщо необхідної частки відключень на цю дату не було, власник не може просто подати заяву та демонтувати батареї. У такому випадку альтернативою може стати перехід на індивідуальне опалення всього будинку за рішенням співвласників.

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Важливо, що самостійне від'єднання радіаторів від стояків не вважається законним оформленням автономного опалення. Такі роботи мають відбуватися відповідно до погодженого проєкту та з оформленням необхідних документів.

Як оформити індивідуальне опалення у квартирі

Якщо будинок відповідає законодавчим вимогам, власнику потрібно пройти декілька етапів. Зокрема:

Перевірити можливість відключення. Потрібно з'ясувати, чи входить будинок до переліку тих, де дозволене індивідуальне відключення квартир від централізованого опалення. Подати заяву. Звернутися до органу місцевого самоврядування, а за наявності такої послуги — через ЦНАП. Узгодити технічні умови. Залежно від обраного обладнання потрібно звернутися до теплопостачальника, оператора газорозподільної системи або оператора електромереж. Замовити проєкт. Документація має враховувати особливості будинку, внутрішніх комунікацій та вимоги будівельних норм. Виконати монтаж. Роботи доручають спеціалізованим виконавцям, які мають необхідні дозволи або ліцензії у передбачених законом випадках. Оформити акт відключення. Після завершення робіт складають відповідний документ за участю представників комунальних служб та виконавців робіт.

Відключення квартири від централізованого опалення проводять у міжопалювальний період. Усі витрати на проєктування, погодження та монтаж власник оплачує самостійно.

Коли автономне опалення можна встановити в усьому будинку

Якщо окремі квартири не мають законних підстав для відключення, співвласники можуть розглянути перехід на індивідуальне теплопостачання всього багатоквартирного будинку.

Для цього необхідне рішення зборів співвласників або ОСББ. Уповноважений представник подає до місцевої ради заяву із зазначенням причини відключення та бажаного типу нової системи опалення. До документів додають витяг із протоколу зборів.

Заяву розглядає спеціальна комісія, яка надає рекомендації щодо можливості переходу на іншу систему теплопостачання. Остаточне рішення ухвалює орган місцевого самоврядування.

При цьому нова система повинна забезпечувати опалення не лише квартир, а й місць загального користування та допоміжних приміщень. Тому перехід усього будинку потребує комплексного проєктування.

Яке опалення можна встановити у квартирі

Власники можуть розглядати декілька варіантів індивідуального обігріву. Однак можливість монтажу залежить від технічних умов конкретного житла.

Газовий котел. Двоконтурне обладнання може одночасно опалювати квартиру та забезпечувати гаряче водопостачання. Проте для його встановлення потрібно врахувати вимоги до вентиляції, димовидалення, газових мереж і безпеки. Остаточну можливість монтажу визначають на підставі проєкту та технічних умов оператора газорозподільної системи.

Електричний котел. Така система нагріває воду для радіаторів. Перед встановленням необхідно перевірити стан електропроводки, доступну потужність та можливості електромережі. Якщо наявної потужності недостатньо, доведеться звертатися до оператора системи розподілу для її збільшення.

Електричні конвектори. Це окремі прилади, які нагрівають повітря в приміщенні. Їх можна використовувати як додаткове джерело тепла, але перед встановленням важливо врахувати навантаження на електромережу.

Кондиціонер із функцією обігріву. Інверторні моделі можуть працювати як додаткове джерело тепла без відключення квартири від централізованої системи. Водночас ефективність такого обігріву залежить від температури на вулиці та характеристик обладнання. Також потрібно врахувати правила встановлення зовнішнього блока на фасаді будинку.

Чим ризикує власник, якщо самовільно відріже батареї

Демонтаж радіаторів без погодження та належного оформлення може створити проблеми не лише для власника квартири, а й для сусідів.

Зокрема, через втручання у спільну систему опалення може порушитися циркуляція теплоносія та погіршитися обігрів інших приміщень. Якщо незаконні роботи спричинять аварію або пошкодження комунікацій, власнику доведеться відповідати за завдані збитки.

Крім того, самовільне відключення не гарантує припинення нарахувань за централізоване опалення. Без належного акта та оформлення документів у споживача можуть продовжувати виникати платіжні зобов'язання.

Проблеми можуть з'явитися й під час продажу нерухомості. Якщо фактичне планування та комунікації не відповідають технічній документації, покупець може вимагати додаткових пояснень і підтверджень законності переобладнання.

Що перевірити перед купівлею квартири з автономним опаленням

Якщо людина планує придбати житло, в якому вже встановлений індивідуальний котел, важливо перевірити не лише стан обладнання, а й документи.

Насамперед варто попросити продавця показати:

акт про відключення квартири від централізованого опалення;

проєкт індивідуальної системи опалення;

документи на газове обладнання та його введення в експлуатацію, якщо встановлений газовий котел;

технічні умови на збільшення електричної потужності, якщо облаштоване електроопалення;

підтвердження відсутності заборгованості перед постачальником тепла.

Наявність котла у квартирі сама по собі не підтверджує законність переходу на індивідуальне опалення. Тому перед підписанням договору купівлі-продажу краще перевірити всю технічну та дозвільну документацію.

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