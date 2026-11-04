Бавовняні темно-сірі штори. Фото: magnific.com

З настанням холодів власники квартир шукають способи зменшити тепловтрати та зробити оселю затишнішою. Одним із рішень можуть стати правильно підібрані штори: замість звичайних синтетичних моделей декоратори радять звернути увагу на вовну, оксамит і щільні тканини з підкладкою.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Truc Mania.

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Які штори допоможуть зберегти тепло взимку

Для холодного сезону варто обирати щільні матеріали, які створюють додатковий бар'єр між вікном і кімнатою. Французькі декоратори звертають увагу на три варіанти:

Вовняні штори. Натуральні волокна здатні утримувати повітря, завдяки чому тканина має теплоізоляційні властивості. Такі портьєри підійдуть для спальні або вітальні, де важливо зберегти затишок у холодний період.

Оксамитові портьєри. Щільна фактура допомагає створити додатковий бар'єр біля вікна. Окрім практичності, оксамит додає інтер'єру виразності та добре поєднується з класичним і сучасним оформленням.

Штори з підкладкою. Додатковий шар тканини покращує ізоляційні властивості портьєр. Це варіант для тих, хто не хоче змінювати весь інтер'єр, але прагне зробити вікна менш вразливими до холоду.

Якої щільності мають бути зимові штори

Під час вибору портьєр важливо враховувати не лише колір і фактуру, а й вагу матеріалу. У французькій публікації рекомендують звертати увагу на тканини щільністю понад 300 г/м².

Щільніша тканина краще перекриває віконний отвір і створює додатковий повітряний прошарок. Водночас потрібно перевірити, чи витримає карниз вагу нових портьєр, особливо якщо йдеться про важкий оксамит або багатошарову модель.

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Як правильно повісити штори, щоб зберегти тепло

Навіть якісна тканина не дасть очікуваного результату, якщо залишити великі проміжки між шторами та віконним отвором. Тому портьєри бажано обирати ширшими за раму, щоб вони перекривали її з боків.

Важливо також правильно підібрати довжину. Довгі штори, які доходять до підлоги, допомагають краще закривати віконну зону. Проте якщо під вікном розташований радіатор, тканина не повинна перешкоджати поширенню теплого повітря від батареї.

Удень, коли сонце потрапляє до кімнати, штори краще розсувати, щоб використати природне тепло. Увечері їх варто закривати, створюючи додатковий бар'єр між холодним склом і приміщенням.

Водночас самі портьєри не замінять утеплення вікон. Якщо з рам відчутно дме, потрібно перевірити ущільнювачі, стики та щільність прилягання стулок.

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