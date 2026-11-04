Чоловік вмикає світло в електричному щитку. Фото: УНІАН

В Україні вже діє новий стандарт напруги 230 В замість звичних 220 В, а допустимі межі становлять від 207 до 253 В. Через це власникам квартир, які встановили реле контролю напруги для захисту побутової техніки, варто перевірити його налаштування. Неправильно виставлені пороги можуть призводити до зайвих відключень електроенергії.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на НКРЕКП.

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Яка напруга має бути в розетках українських квартир

З 1 липня 2025 року в Україні почали діяти європейські підходи до визначення параметрів якості електропостачання. Замість попереднього номінального значення 220 В стандартна напруга становить 230 В.

Відповідно до нового стандарту ДСТУ EN 50160:2023, допустимий діапазон відхилення напруги становить 10% від номінального показника. Тобто в електромережі він має бути в межах від 207 до 253 В.

У НКРЕКП пояснили, що перехід на нові параметри має позитивно вплинути на якість електропостачання. Зокрема, стабільніша напруга допоможе зменшити ризик пошкодження побутової техніки, чутливої до коливань електроенергії.

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Водночас це не означає, що в кожній розетці постійно має бути рівно 230 В. Стандарт передбачає, що протягом тижня 95% середньоквадратичних значень напруги, усереднених за 10-хвилинні проміжки, мають перебувати в допустимих межах.

Що перевірити в реле контролю напруги у квартирі

Власники квартир, які встановили реле контролю напруги, можуть перевірити, чи відповідають його налаштування новим параметрам електромережі.

Цей пристрій автоматично відключає електроживлення, якщо напруга виходить за встановлені користувачем межі. Після нормалізації показників реле може знову подати електроенергію до квартири.

Під час перевірки варто звернути увагу на такі параметри:

Нижній поріг відключення — значення, за якого реле припиняє подачу електроенергії через занадто низьку напругу. Орієнтиром допустимої нижньої межі за стандартом є 207 В.

Верхній поріг відключення — значення, після перевищення якого пристрій відключає живлення. Допустима верхня межа становить 253 В.

Затримка повторного ввімкнення — час, через який реле відновлює подачу електроенергії після нормалізації напруги.

Важливо враховувати, що НКРЕКП встановлює нормативні межі якості електроенергії, але не визначає універсальні налаштування для всіх побутових реле. Тому конкретні пороги спрацювання та затримку потрібно підбирати відповідно до інструкції виробника пристрою й характеристик електрообладнання у квартирі.

Які акумулятори небезпечно використовувати у квартирі

Під час відключень світла українці встановлюють інвертори, джерела безперебійного живлення та акумуляторні батареї. Проте такі системи потребують правильного підбору, підключення та експлуатації.

Окрему увагу варто приділяти літій-іонним акумуляторам із хімією NMC/NCA. У разі механічного пошкодження, перегрівання, короткого замикання або порушення режиму заряджання вони можуть зазнати теплового розгону — неконтрольованого підвищення температури. Це здатне призвести до займання та виділення небезпечних газів.

Для стаціонарних систем резервного живлення часто використовують літій-залізо-фосфатні акумулятори LiFePO₄ (LFP). Вони мають вищу термічну стабільність порівняно з багатьма іншими літій-іонними батареями. Водночас це не означає, що такі акумулятори повністю захищені від пожежі.

Безпечна робота системи залежить не лише від типу батареї. Важливо, щоб акумулятор був сумісний з інвертором, мав належну систему керування батареєю (BMS) та необхідні електричні захисти. Стаціонарне обладнання потрібно встановлювати із залученням кваліфікованих фахівців.

Як користуватися резервним живленням без ризику для оселі

Щоб інвертор або акумуляторна батарея не стали джерелом небезпеки, варто дотримуватися кількох правил:

купувати сертифіковане обладнання від перевірених виробників;

використовувати лише сумісні зарядні пристрої та дотримуватися інструкцій виробника;

не накривати акумулятори й інвертори під час роботи або заряджання;

не розміщувати обладнання біля джерел тепла та не допускати потрапляння на нього води;

не використовувати пошкоджені батареї, кабелі та зарядні пристрої;

не ремонтувати акумуляторні системи самостійно;

стаціонарні системи підключати через кваліфікованого електрика.

Якщо акумулятор незвично нагрівається, деформувався, видає сторонній запах або з нього йде дим, експлуатацію потрібно негайно припинити. Якщо виникло займання, не можна торкатися чи переносити батарею. Потрібно залишити небезпечне приміщення, попередити сусідів і викликати рятувальників за номером 101.

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