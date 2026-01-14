Документи про право власності на землю — які папери підтверджують у 2026 році

Жінка з документами. Фото: Freepik

У 2026 році підтвердження права власності на землю в Україні остаточно перейшло у цифрову площину. Формальний підхід до документів більше не працює: ключовим доказом є не паперовий носій, а офіційний запис у державному реєстрі. Саме він визначає, чи визнає держава особу законним власником земельної ділянки та чи може вона вільно розпоряджатися своїм майном у майбутньому.

Згідно з Земельним кодексом України, право власності на ділянку виникає з моменту державної реєстрації цих прав. Базовим підтвердженням сьогодні є Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Він фіксує факт реєстрації та містить актуальні відомості про власника. Це означає, що без запису в реєстрі право фактично не існує для держави.

Старі державні акти на землю

Багато хто досі тримає вдома державні акти, видані до 2013 року. Так, вони залишаються чинними, але це радше "квиток у чергу". Будь-яка нотаріальна дія сьогодні вимагає, щоб інформація була перенесена до електронного реєстру.

Без цього юрист просто не зможе провести угоду, а ризики отримати проблеми з межами чи претензіями третіх осіб лише зростають, зазначають в компанії Dozvil.

Реєстрація права власності на землю

Окреме питання — це невитребувані паї. Якщо у вас на руках лише сертифікат, пам’ятайте: він не робить вас власником конкретної землі.

Зараз це критично — без присвоєння кадастрового номера та офіційної реєстрації права власності ви ризикуєте втратити ділянку.

Як перевірити свою ділянку

Окрім реєстру прав, обов’язково треба дивитися в Державний земельний кадастр. Саме там зафіксовані технічні межі вашої ділянки. Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" робить реєстрацію обов’язковою умовою правового захисту.

У коректно оформлених реєстрах мають бути зазначені:

кадастровий номер ділянки;

дані власника;

підстава набуття права.

У коректно оформлених реєстрах мають бути зазначені:

кадастровий номер ділянки;

дані власника;

підстава набуття права.