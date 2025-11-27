Податок на землю — яких строків треба дотримуватися у 2025 році

Жінки з документами. Фото: Freepik

Сплата земельного податку залишається важливим обов’язком для кожного власника або користувача земельної ділянки. Держава встановлює чіткі строки, правила нарахування та порядок інформування громадян.

Головне управління Державної податкової служби України у Запорізькій області нагадало, що уникнення прострочення залежить передусім від уважності платника.

"Нарахування фізичним особам сум плати за землю проводиться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки", — зазначили податківці.

Строки сплати земельного податку для громадян

Податкове повідомлення-рішення надсилається фізичним особам до 1 липня. У документі містяться всі ключові параметри ділянки та розрахунок суми податку. За інформацією ДПС, податкове повідомлення-рішення надсилається разом із детальним розрахунком суми податку.

Громадянин повинен сплатити податок протягом 60 днів із моменту вручення документа. Щоб уникнути затримок, варто контролювати канали отримання повідомлень.

Корисно перевіряти:

поштову скриньку за місцем реєстрації;

електронний кабінет платника;

актуальність кадастрових даних;

прийняті місцевою радою рішення щодо ставок.

"Такі регулярні перевірки дають змогу вчасно виявити розбіжності та уникнути штрафів", — кажуть податківці.

Порядок нарахування плати за землю для фізосіб

Нарахування здійснюється контролюючими органами автоматично. Розрахунок базується на інформації з кадастру, а також на місцевих рішеннях громад. Для орендованих земель державної чи комунальної власності застосовуються правила, визначені статтями 285-287 ПКУ.

У більшості випадків сума податку залежить від таких факторів:

площа земельної ділянки;

категорія та цільове призначення;

місцеві ставки;

наявність пільг для окремих категорій громадян.

Ці дані формуються без участі платника, однак саме він відповідає за перевірку коректності інформації.

Інформація про виділення земельних ділянок у натурі

Особлива увага приділяється землям, виділеним власникам паїв. Місцеві органи влади мають щороку до 1 лютого передавати дані про прийняті рішення до податкової.

У разі змін у документах — протягом 30 днів. Така інформація надається в електронному вигляді.

Податкові повідомлення та перевірка інформації

Щоб уникнути проблем зі сплатою, фахівці радять заздалегідь уточнювати інформацію щодо своєї ділянки. Особливо важливо перевірити:

правильність кадастрового номера;

актуальність площі;

відповідність цільового призначення;

рішення місцевої ради щодо ставок.

У разі отримання некоректних даних варто оперативно звернутися до ДПС для уточнення та коригування, зазначають у відомстві.

