Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Буковель здивує цінами на житло — коли починається низький сезон у 2026

Буковель здивує цінами на житло — коли починається низький сезон у 2026

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 06:12
Низький сезон у Буковелі — коли житло подешевшає і вигідно їхати у 2026 році
Зимовий Буковель. Фото: shelter.biz

Лютий у Буковелі — це завжди пік: засніжені траси, черги на витяги та "кусачі" ціни. Але якщо ви хочете вхопити зимову казку без зайвих витрат, варто дочекатися весни.

Як зазначено на сайті курорту, у 2026 році низький сезон у Буковелі офіційно стартує 17 березня. Це той самий "золотий час", коли на горі ще лежить сніг (завдяки гарматам і клімату), а сонце вже припікає по-весняному. 

Реклама
Читайте також:

Низький сезон триває до самого закриття трас — зазвичай це середина квітня (близько 12-15 квітня), після чого курорт плавно переходить у літній режим, де ціни залишаються приємними аж до наступного грудня.

Ціни на житло у Буковелі

Найцікавіше починається саме з вартості проживання. У березні та квітні ви можете дозволити собі значно більше за ті ж гроші:

  1. Готельна перша лінія. Ті самі готелі "зі сніданками та спа", які в лютому коштували по 5 000 грн за ніч, після 17 березня виставляють прайс у 2 500-3 000 грн.
  2. Приватний сектор у Поляниці. Якщо ви готові пройтися 10-15 хвилин або проїхати 2 км до витягів, ціни падають до 800-1 200 грн за цілком пристойний номер зі зручностями.
  3. Люксові шале. Це шанс для великих компаній. Величезні будинки, які в пік сезону бронюють за космічні суми, весною стають доступнішими на 40-50%.

Особливо ефективно працює бронювання за кілька днів до заїзду — у низький сезон власники частіше йдуть на знижки, щоб не залишати житло порожнім.

Коли найдешевше житло в Буковелі

Після 20 березня вибір варіантів стає значно ширшим. Туристичний потік зменшується, а атмосфера курорту змінюється. Менше черг, більше тиші та відчутно уважніший сервіс.

До основних переваг весняного періоду належать:

  • стабільні ціни без різких стрибків;
  • можливість торгу або індивідуальних умов;
  • комфортний баланс між зимовими розвагами та весняною погодою.

Після закриття підйомників Буковель ненадовго переходить у технічну паузу, а вже наприкінці квітня стартує літній сезон. Ціни на житло при цьому залишаються на рівні весняних і часто тримаються такими до початку літа.

Раніше ми розповідали, які ціни на будинки встановили власники біля Буковелю. А також, де знайти найдешевші номери у готелях курорту.

відпочинок нерухомість Буковель житло оренда
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації