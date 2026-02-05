Низький сезон у Буковелі — коли житло подешевшає і вигідно їхати у 2026 році

Зимовий Буковель. Фото: shelter.biz

Лютий у Буковелі — це завжди пік: засніжені траси, черги на витяги та "кусачі" ціни. Але якщо ви хочете вхопити зимову казку без зайвих витрат, варто дочекатися весни.

Як зазначено на сайті курорту, у 2026 році низький сезон у Буковелі офіційно стартує 17 березня. Це той самий "золотий час", коли на горі ще лежить сніг (завдяки гарматам і клімату), а сонце вже припікає по-весняному.

Низький сезон триває до самого закриття трас — зазвичай це середина квітня (близько 12-15 квітня), після чого курорт плавно переходить у літній режим, де ціни залишаються приємними аж до наступного грудня.

Ціни на житло у Буковелі

Найцікавіше починається саме з вартості проживання. У березні та квітні ви можете дозволити собі значно більше за ті ж гроші:

Готельна перша лінія. Ті самі готелі "зі сніданками та спа", які в лютому коштували по 5 000 грн за ніч, після 17 березня виставляють прайс у 2 500-3 000 грн. Приватний сектор у Поляниці. Якщо ви готові пройтися 10-15 хвилин або проїхати 2 км до витягів, ціни падають до 800-1 200 грн за цілком пристойний номер зі зручностями. Люксові шале. Це шанс для великих компаній. Величезні будинки, які в пік сезону бронюють за космічні суми, весною стають доступнішими на 40-50%.

Особливо ефективно працює бронювання за кілька днів до заїзду — у низький сезон власники частіше йдуть на знижки, щоб не залишати житло порожнім.

Коли найдешевше житло в Буковелі

Після 20 березня вибір варіантів стає значно ширшим. Туристичний потік зменшується, а атмосфера курорту змінюється. Менше черг, більше тиші та відчутно уважніший сервіс.

До основних переваг весняного періоду належать:

стабільні ціни без різких стрибків;

можливість торгу або індивідуальних умов;

комфортний баланс між зимовими розвагами та весняною погодою.

Після закриття підйомників Буковель ненадовго переходить у технічну паузу, а вже наприкінці квітня стартує літній сезон. Ціни на житло при цьому залишаються на рівні весняних і часто тримаються такими до початку літа.

