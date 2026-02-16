Відео
Квартири українців, де ніхто не живе, хочуть передати іншим — які регіони

Квартири українців, де ніхто не живе, хочуть передати іншим — які регіони

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 14:32
Квартири українців, де роками не живуть, можуть забрати для соцжитла — які три регіони в списку
Люди серед коробок. Фото: Freepik

В Україні готують новий підхід до забезпечення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) житлом. Держава планує використовувати нерухомість, яка роками не експлуатувалася або залишилася без спадкоємців. Йдеться не лише про квартири, а й про гуртожитки та адміністративні будівлі, що простоюють.

Ідея полягає в тому, щоб замість будівництва з нуля переобладнати вже наявні об’єкти, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій. Перед цим кожну будівлю перевірятиме спеціальна комісія, яка оцінить технічний стан та можливість модернізації.

Читайте також:

Які квартири без спадкоємців передадуть ВПО

До переліку потенційного житла входять:

  • порожні житлові будинки на балансі громад;
  • незаселені гуртожитки;
  • адміністративні приміщення, що не використовуються;
  • квартири та будинки без спадкоємців.

Пілотний етап стартував у Київській, Івано-Франківській та Полтавській областях. До кінця березня планують обстежити 60-70 об’єктів і відібрати 10-15 для переобладнання.

Як працюватиме проєкт

Для відібраних будівель підготують інвестиційні пропозиції з розрахунками витрат і варіантами реконструкції. Один із проєктів реалізують за участі міжнародної організації Habitat for Humanity, для інших шукатимуть партнерів.

Отримані дані інтегрують у цифрову інформаційно-аналітичну житлову систему для ВПО, яку планують запустити у жовтні 2026 року.

Проєкт базується на Законі №4080 і передбачає інвентаризацію державної та комунальної нерухомості.

"Ми розглядаємо пілотні проєкти щодо соціального житла як важливі тестові моделі", — наголосила заступниці міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська. 

Також вона підкреслила, що результати інвентаризації мають бути реалізовані на практиці, а не залишитися формальністю. У разі успіху пілоту модель масштабують на всю країну. 

Як повідомлялось, саме внутрішні переселенці стали ключовим фактором, що диктує правила на українському ринку нерухомості. Оренда житла залишається головною перепоною для мільйонів людей, які намагаються облаштуватися на новому місці, оскільки ціни стають дедалі менш доступними.

Також ми розповідали, що питання іпотечного кредитування залишається критичним для ВПО, оскільки для більшості це єдиний шанс на нове житло. Втім, реальний досвід позичальників доводить, що шлях до власної квартири значно складніший, ніж здається на перший погляд.

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
