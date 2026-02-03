єОселя для військових — під які відсотки захисники можуть оформити іпотеку у 2026 році

Українські військові. Фото: GeneralStaff.ua/Facebook

Програма "єОселя" за останні кілька років стала, мабуть, єдиним реальним шансом для військових родин отримати власні квадратні метри. Якщо раніше вона була орієнтована переважно на контрактників, то з січня 2026 року правила гри стали справедливішими — тепер під пільгові 3% можуть подаватися і ті, хто служить за мобілізацією.

Як зазначено на сайті єОселі, для військових та їхніх родин передбачено кілька варіантів пільгових ставок.

Відсоток залежить від статусу позичальника та соціальної категорії:

0% річних — це спецпропозиція для молоді за проєктом "Контракт 18-24". Якщо ви підписали свій перший контракт у такому віці, держава фактично повністю бере на себе відсотки;

— це спецпропозиція для молоді за проєктом "Контракт 18-24". Якщо ви підписали свій перший контракт у такому віці, держава фактично повністю бере на себе відсотки; 3% на перші 10 років — базова ставка для всіх кадрових військових, силовиків та (з цього року) мобілізованих. Після 10-річного терміну ставка стає 6%;

— базова ставка для всіх кадрових військових, силовиків та (з цього року) мобілізованих. Після 10-річного терміну ставка стає 6%; 7% на перші 10 років — умови для ветеранів, УБД та родин загиблих героїв. Надалі ставка зростає до 10%.

Строк кредитування становить до 20 років. Початковий внесок — від 10% для осіб до 25 років та від 20% для інших позичальників.

Придбати можна квартиру або будинок на підконтрольній території України.

Щоб програма не перетворювалася на купівлю елітних маєтків, встановлені чіткі ліміти по площі: квартира не може бути більшою за 115,5 кв. м, а будинок — 125,5 кв. м. Це фіксовані цифри, які вже не залежать від кількості дітей чи родичів у заявці.

Як оформити іпотеку єОселя для військових

Все починається з Дії. Подаєте заявку, обираєте свій статус і чекаєте на "зелене світло" від банків .

Якщо ви вже маєте житло, воно має бути або меншим за соціальну норму, або знаходитися в зоні окупації чи бути зруйнованим. В інших випадках програма вважатиме, що житлове питання у вас уже вирішене.

Як зазначив голова правління "Укрфінжитла" (оператор програми) Євген Мецгер в інтерв’ю Новини.LIVE, додавання мобілізованих до переліку, хто може оформити іпотеку під 3%, чекали місяцями.

"Ми додали мобілізованих. Не тільки кадрові військові й контрактники зможуть скористатися найбільш пільговою іпотекою під 3%. Мобілізовані також", — наголосив Мецгер.

За його словами, держава визнає, що війна затягнулася, а мобілізація для багатьох перестала бути короткостроковим етапом життя. Саме тому доступ до житла стає не винятком, а необхідною формою підтримки.

Раніше ми розповідали, де в Україні купівля житла за єОселею стала дешевше за оренду. А також, скільки треба мінімально заробляти для оформлення пільгової іпотеки.