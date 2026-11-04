Купольный дом в Карпатах. Фото: Booking.com

В декабре в Карпатах можно разместиться не только в гостиничном номере или деревянном коттедже. Туристам предлагают купольные дома с панорамными окнами, просторные палатки с собственной ванной комнатой и глэмпинги среди гор. Стоимость такого отдыха зависит от местоположения, площади жилья и удобств.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Booking.com.

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"Домик на полонине" — Кривополье

В селе Кривополье Верховинского района Ивано-Франковской области обустроен комплекс с двумя отдельными глэмпингами и двухэтажным домом для большой компании. Палатка площадью 30 кв. м рассчитана на двух взрослых. Внутри есть две широкие двуспальные кровати, зона отдыха, кондиционер, чайник и обеденная зона.

В каждом глэмпинге предусмотрена отдельная ванная комната с душем, бойлером для горячей воды, полотенцами, постельным бельем, халатами, тапочками и феном. Также есть мини-кухня для приготовления напитков и терраса. Для обогрева помещения можно использовать кондиционер.

Купольный домик в Яблунице Фото: Booking.com

На территории обустроены сад, общая кухня, место для пикника и зона барбекю. Для отдыха доступны сезонный открытый бассейн и горячий чан. Также имеется частная парковка. Отдельный двухэтажный дом рассчитан на 6–8 человек.

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В стоимость проживания может входить континентальный завтрак. По отдельным условиям доступны дополнительные услуги, в частности трансфер и прокат велосипедов.

Стоимость двухместной палатки в данном предложении составляла 32 000 грн за три ночи, ещё 90 грн — налоги и сборы.

Глэмпинг с собственной кухней в Ворохте

В Ворохте туристам предлагают палатки, оборудованные как полноценные номера. Меньший вариант имеет площадь 28 кв. м и рассчитан на двух взрослых. Внутри есть двуспальная и односпальная кровати, собственная кухня, отдельная ванная комната и кондиционер.

Глемпинг с собственной кухней Фото: Booking.com

Для более многочисленной компании предусмотрена палатка площадью 36 кв. м с двумя широкими двуспальными кроватями. В ней также есть кухня, ванная комната и терраса. Из помещений открывается вид на горы, сад и город, а завтрак включен в стоимость.

При проверке предложений на Booking.com для меньшей палатки отображалась цена 6 500 грн за ночь, для большей — 7 650 грн. Это тариф из предложения на ноябрь, поэтому его нельзя считать подтвержденной ценой на весь декабрь. Стоимость зимнего проживания нужно проверять по конкретной дате.

Этнокупола в Ильцах

Еще один формат отдыха — купольные дома в селе Ильцы недалеко от Верховины. Здесь обустроено пять этнокуполов, каждый из которых имеет интерьер с деталями гуцульских ремесел. Помещения рассчитаны на двух взрослых и двух детей.

Купол в гуцульском стиле. Фото: Booking.com

В куполах есть панорамные окна, собственная терраса, кухня, ванная комната и печь-камин. Завтраки для двоих включены в стоимость, а для самостоятельного приготовления пищи оборудована зона барбекю. На территории также есть горячий чан и холодная купель, которыми можно воспользоваться за дополнительную плату.

На официальном сайте комплекса указана стоимость от 4 500 грн за ночь. При этом окончательный тариф зависит от выбранного купола и даты проживания. Открытый бассейн работает сезонно — с мая по октябрь, поэтому в декабре рассчитывать на него не стоит.

Панорамный купол в Дземброне

В Дземброне туристам предлагают проживание в панорамном куполе на высоте около 1 200 метров над уровнем моря. Оттуда открывается вид на Черногорский хребет и гору Поп-Иван. Внутри оборудованы спальное место, полноценная кухня и зона для отдыха.

Панорамный купол в Дземброне. Фото: Booking.com

Среди дополнительных удобств — камин и горячий чан под открытым небом. Гостям также предлагают заказать завтраки, а для поездок по горным дорогам доступны экскурсии на багги. На Booking.com объект представлен как глэмпинг с террасой, мини-кухней, собственной ванной комнатой и видом на горы.

К концу декабря, в частности на период новогодних праздников, свободных мест в рассматриваемых вариантах проживания уже нет. Поэтому тем, кто планирует отдых в необычном жилье в Карпатах на Новый год, следует учитывать ограниченную доступность жилья.

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