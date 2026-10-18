Вид на засніжений Буковель. Фото: УНІАН

Зустріти Новий рік у Буковелі можна з різним бюджетом: ціна залежить від площі номера, краєвиду, сніданків і додаткових послуг. На період із 30 грудня 2026 року до 2 січня 2027 року серед перевірених пропозицій є житло від 12 900 грн за три ночі для двох дорослих. Водночас за більший номер або доступ до SPA доведеться заплатити значно більше.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Booking.com.

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Скільки коштує житло в Буковелі на Новий рік

Для порівняння розглянуто пропозиції на три ночі — із 30 грудня 2026 року до 2 січня 2027 року — для двох дорослих. Усі наведені суми вже включають податки та збори. Однак сніданок входить у вартість не в кожному випадку, тому перед бронюванням потрібно перевіряти умови обраного тарифу.

1. Двомісний номер за 12 900 грн

Найдешевша з надісланих пропозицій коштує 12 900 грн за три ночі для двох дорослих. Номер площею 18 квадратних метрів обладнаний широким двоспальним ліжком, балконом, власною ванною кімнатою та безкоштовним Wi-Fi.

Сніданок у вартість не входить — у картці вказана додаткова плата 300 грн. Тариф не передбачає повернення коштів, хоча дозволяє змінити дати бронювання за відповідних умов. Тому перед оплатою варто уточнити правила зміни дат і те, як саме нараховується плата за сніданок.

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Двомісний номер. Фото: Booking.com

2. Номер із краєвидом на гори та річку за 15 600 грн

За 15 600 грн можна забронювати двомісний номер площею 18 квадратних метрів. У ньому є широке двоспальне ліжко, балкон, власна ванна кімната, телевізор і безкоштовний Wi-Fi. Серед особливостей — краєвид на гори та річку.

Двомісний номер з видом на гори.Фото: Booking.com

Сніданок уже включено у вартість проживання. Також передбачене безкоштовне скасування до 31 жовтня 2026 року, а оплату потрібно здійснити помешканню перед приїздом. Такий варіант коштує на 2 700 грн дорожче за найдешевшу пропозицію, але дає змогу не доплачувати за сніданок окремо.

3. Напівлюкс із балконом за 20 970 грн

Ще одна пропозиція коштує 20 970 грн за три ночі. Напівлюкс має площу 15 квадратних метрів, широке двоспальне ліжко, балкон і власну ванну кімнату. Залежно від розташування можна побачити гори, місто або внутрішній двір.

Двомісний напівлюкс.Фото: Booking.com

Бронювання можна безкоштовно скасувати до 16 грудня 2026 року. Оплату потрібно здійснити помешканню перед приїздом. У надісланій картці немає підтвердження, що сніданок входить у вартість, тому цю умову необхідно перевірити перед оформленням бронювання.

4. Номер із доступом до SPA за 25 500 грн

За 25 500 грн на три ночі можна обрати номер площею 20 квадратних метрів із доступом до SPA. У вартість входять сніданок і необмежене користування SPA-зоною. У номері є ліжка, власна ванна кімната та безкоштовний Wi-Fi.

Номер в готелі з доступом до SPA. Фото: Booking.com

Безкоштовне скасування доступне до 30 листопада 2026 року, а оплату потрібно здійснити перед приїздом. Цей варіант коштує дорожче за звичайні номери, проте додаткові послуги вже включені у вказану суму.

5. Номер із мінікухнею за 27 942 грн

За три ночі у просторішому номері можна заплатити 27 942 грн. Він має площу 34 квадратних метри, двоспальне ліжко, диван, балкон і мінікухню з плитою, холодильником, мікрохвильовою піччю та посудом.

Двомісний номер з мінікухнею. Фото: Booking.com

Сніданок включено у вартість. Водночас тариф не передбачає повернення коштів, а оплату потрібно здійснити перед приїздом. Наявність мінікухні може бути зручною для тих, хто хоче самостійно готувати частину їжі під час відпочинку.

Як не переплатити за житло в Буковелі на свята

Під час вибору помешкання варто порівнювати не лише ціну за три ночі, а й умови проживання. Дешевший номер може виявитися менш вигідним, якщо за сніданки потрібно платити окремо або тариф не дозволяє повернути кошти в разі зміни планів.

Усі ціни в добірці вже включають податки та збори. Однак вартість сніданків, правила скасування та терміни оплати залежать від конкретного тарифу. Перед бронюванням потрібно перевірити ці умови на сторінці обраного помешкання.

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