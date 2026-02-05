Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Олімпіада Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Блекаути не зупинили — що відбувається з цінами на квартири у Київ

Блекаути не зупинили — що відбувається з цінами на квартири у Київ

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 17:05
Ціни на квартири у Києві — де у лютому найбільше подорожчала нерухомість
Багатоповерхівки у Києві. Фото: Новини.LIVE

Попри обстріли, перебої з електроенергією та складну зиму, ринок нерухомості у Києві демонструє не спад, а зростання. Найбільш показова динаміка — на вторинному ринку, де квартири дорожчають і в гривні, і в доларах. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посилання на дані порталу M2bomber.

Реклама
Читайте також:

Ціни на квартири у Києві

Станом на 5 лютого 2026 року середні показники вартості житла у столиці виглядають так:

  • новобудови — близько 1 352 дол. за кв. м;
  • вторинний ринок — у середньому 1 773 дол./кв. м;
  • оренда двокімнатної квартири — приблизно 24 000 грн на місяць.

 

Блекаути не зупинили — що відбувається з цінами на квартири у Київ - фото 1
Як змінились ціни на квартири у Києві. Графіка: M2bomber

Вторинний ринок Києва

Саме вторинка стала драйвером зростання. За рік квадратний метр у гривні подорожчав майже на 25 %. За останні пів року ціни зросли більш ніж на 21 % у гривні та понад 17 % у доларах. Навіть за один місяць ринок показав відчутний плюс.

 

Блекаути не зупинили — що відбувається з цінами на квартири у Київ - фото 2
Ціни на 2-кімнатні квартири у Києві. Графіка: ЛУН

Попит на квартири Київ

Водночас аналітики порталу ЛУН фіксують стабільний інтерес до двокімнатних квартир. Термін експозиції збільшився лише до 57 днів, що свідчить про живий попит навіть у складних умовах.

"Попри обстріли та комунальні негаразди ціни на вторинці не просто тримаються, а зростають", — зазначає керівниця ЛУН Статистика Людмила Кірюхіна.

За її словами, для падіння цін кияни мають масово виїжджати з міста назавжди, а цього через відключення не відбувається.

"Люди продовжують розраховувати жити в Києві в довгостроковій перспективі", — підкреслює експертка.

Таким чином, каже вона, ринок демонструє адаптацію до реальності війни. Блекаути не стали тригером для обвалу — навпаки, вони закріпили очікування стабільності та життя у столиці надовго.

Що ще треба знати українцям

Як раніше розповіла рієлторка Марина Куць у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, у 2026 році попит на житло буде стабільно високий.

Пропозиція нових об’єктів житла у 2026 році, за словами експертки, збільшуватиметься помірними темпами. 

"На первинному ринку забудовники продовжують зводити нові житлові комплекси, зокрема у великих містах, що частково компенсуватиме дефіцит житла на вторинному ринку", — пояснила вона.

Зокрема, підкреслила експертка, у Києві та області найактивніше вводяться в експлуатацію нові об’єкти

Раніше ми розповідали, який поверх уникають при купівлі квартири. А тако, чи повинні власники однушок платити податок на нерухомість.

Київ нерухомість ціни на квартири купити квартиру купити житло в Києві
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації