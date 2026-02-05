Ціни на квартири у Києві — де у лютому найбільше подорожчала нерухомість

Блекаути не зупинили — що відбувається з цінами на квартири у Київ
Попри обстріли, перебої з електроенергією та складну зиму, ринок нерухомості у Києві демонструє не спад, а зростання. Найбільш показова динаміка — на вторинному ринку, де квартири дорожчають і в гривні, і в доларах.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посилання на дані порталу M2bomber.
Ціни на квартири у Києві
Станом на 5 лютого 2026 року середні показники вартості житла у столиці виглядають так:
- новобудови — близько 1 352 дол. за кв. м;
- вторинний ринок — у середньому 1 773 дол./кв. м;
- оренда двокімнатної квартири — приблизно 24 000 грн на місяць.
Вторинний ринок Києва
Саме вторинка стала драйвером зростання. За рік квадратний метр у гривні подорожчав майже на 25 %. За останні пів року ціни зросли більш ніж на 21 % у гривні та понад 17 % у доларах. Навіть за один місяць ринок показав відчутний плюс.
Попит на квартири Київ
Водночас аналітики порталу ЛУН фіксують стабільний інтерес до двокімнатних квартир. Термін експозиції збільшився лише до 57 днів, що свідчить про живий попит навіть у складних умовах.
"Попри обстріли та комунальні негаразди ціни на вторинці не просто тримаються, а зростають", — зазначає керівниця ЛУН Статистика Людмила Кірюхіна.
За її словами, для падіння цін кияни мають масово виїжджати з міста назавжди, а цього через відключення не відбувається.
"Люди продовжують розраховувати жити в Києві в довгостроковій перспективі", — підкреслює експертка.
Таким чином, каже вона, ринок демонструє адаптацію до реальності війни. Блекаути не стали тригером для обвалу — навпаки, вони закріпили очікування стабільності та життя у столиці надовго.
Як раніше розповіла рієлторка Марина Куць у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, у 2026 році попит на житло буде стабільно високий.
Пропозиція нових об’єктів житла у 2026 році, за словами експертки, збільшуватиметься помірними темпами.
"На первинному ринку забудовники продовжують зводити нові житлові комплекси, зокрема у великих містах, що частково компенсуватиме дефіцит житла на вторинному ринку", — пояснила вона.
Зокрема, підкреслила експертка, у Києві та області найактивніше вводяться в експлуатацію нові об’єкти
