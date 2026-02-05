Ціни на квартири у Києві — де у лютому найбільше подорожчала нерухомість

Багатоповерхівки у Києві. Фото: Новини.LIVE

Попри обстріли, перебої з електроенергією та складну зиму, ринок нерухомості у Києві демонструє не спад, а зростання. Найбільш показова динаміка — на вторинному ринку, де квартири дорожчають і в гривні, і в доларах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посилання на дані порталу M2bomber.

Ціни на квартири у Києві

Станом на 5 лютого 2026 року середні показники вартості житла у столиці виглядають так:

новобудови — близько 1 352 дол. за кв. м;

вторинний ринок — у середньому 1 773 дол./кв. м;

оренда двокімнатної квартири — приблизно 24 000 грн на місяць.

Як змінились ціни на квартири у Києві. Графіка: M2bomber

Вторинний ринок Києва

Саме вторинка стала драйвером зростання. За рік квадратний метр у гривні подорожчав майже на 25 %. За останні пів року ціни зросли більш ніж на 21 % у гривні та понад 17 % у доларах. Навіть за один місяць ринок показав відчутний плюс.

Ціни на 2-кімнатні квартири у Києві. Графіка: ЛУН

Попит на квартири Київ

Водночас аналітики порталу ЛУН фіксують стабільний інтерес до двокімнатних квартир. Термін експозиції збільшився лише до 57 днів, що свідчить про живий попит навіть у складних умовах.

"Попри обстріли та комунальні негаразди ціни на вторинці не просто тримаються, а зростають", — зазначає керівниця ЛУН Статистика Людмила Кірюхіна.

За її словами, для падіння цін кияни мають масово виїжджати з міста назавжди, а цього через відключення не відбувається.

"Люди продовжують розраховувати жити в Києві в довгостроковій перспективі", — підкреслює експертка.

Таким чином, каже вона, ринок демонструє адаптацію до реальності війни. Блекаути не стали тригером для обвалу — навпаки, вони закріпили очікування стабільності та життя у столиці надовго.

Що ще треба знати українцям

Як раніше розповіла рієлторка Марина Куць у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, у 2026 році попит на житло буде стабільно високий.

Пропозиція нових об’єктів житла у 2026 році, за словами експертки, збільшуватиметься помірними темпами.

"На первинному ринку забудовники продовжують зводити нові житлові комплекси, зокрема у великих містах, що частково компенсуватиме дефіцит житла на вторинному ринку", — пояснила вона.

Зокрема, підкреслила експертка, у Києві та області найактивніше вводяться в експлуатацію нові об’єкти

