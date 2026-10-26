Старий багатоквартирний будинок. Фото: Новини.LIVE

Квартири в будинках 1960–1980-х років залишаються одним із найдоступніших варіантів на вторинному ринку, однак низька ціна вже не гарантує швидкого продажу. Покупці оцінюють не лише вартість квадратного метра, а й стан комунікацій, витрати на ремонт, енергоефективність та перспективи утримання будинку. Через це різниця у вартості старого й сучаснішого житла може збільшуватися.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статистику ЛУН.

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Скільки коштує квадратний метр у старих і новіших будинках

На вторинному ринку Києва вартість житла суттєво залежить від року забудови. За даними, оприлюдненими в жовтні 2026 року, орієнтовна ціна квадратного метра у хрущовках становила 1 330 доларів, у панельних будинках 1969–1991 років — 1 390 доларів, а в будинках, зведених після 2010 року, — близько 1 640 доларів.

Різниця між хрущовками та сучаснішими будинками становить приблизно 310 доларів за квадратний метр. Для квартири площею 40 квадратних метрів це відповідало б різниці у 12 400 доларів за умови однакової площі та порівнюваних цінових показників.

Водночас це орієнтири для київського ринку, а не універсальні ціни для всієї України. На вартість впливають район, транспортна доступність, стан квартири, поверх і характеристики конкретного будинку.

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Чому покупці звертають увагу на рік забудови

Вік будинку важливий не сам по собі. Покупців передусім цікавить, які витрати можуть виникнути після придбання квартири та чи не доведеться додатково вкладати значні суми в ремонт.

У будинках 1960–1980-х років можуть бути зношені внутрішні комунікації, застаріла електропроводка, проблеми з дахом, підвалом або системою опалення. Якщо будинок давно не ремонтували, майбутні витрати можуть стосуватися не лише квартири, а й спільного майна, утримання якого потребує участі співвласників.

Інший чинник — планування. Невеликі кухні, суміжні кімнати, обмежений простір санвузла та відсутність ліфта в окремих будинках можуть бути суттєвими недоліками для сімей із дітьми або людей, яким важлива доступність житла.

Сучасніші будинки також не позбавлені проблем. Перед купівлею необхідно перевіряти якість будівництва, стан інженерних систем, документи та витрати на утримання. Сам рік введення в експлуатацію не гарантує, що житло буде комфортнішим або вигіднішим.

Як старий фонд програє новішій вторинці

Квартири в будинках, зведених після 2010 року, можуть приваблювати покупців сучаснішими плануваннями, кращою організацією спільних просторів і наявністю паркінгів. Якщо будинок має справні інженерні системи, резервне живлення та належно облаштовану територію, це також може впливати на його конкурентоспроможність.

Важливу роль відіграє можливість заселитися без тривалого ремонту. Квартира в старому будинку може коштувати дешевше на етапі купівлі, але після заміни сантехніки, електрики, вікон і проведення оздоблювальних робіт загальні витрати суттєво зростуть.

Саме тому покупці дедалі частіше порівнюють не лише ціну квадратного метра, а й повний бюджет придбання житла. До нього входять вартість квартири, ремонт, меблі, техніка та майбутні витрати на утримання.

Однак новіша вторинка не завжди виграє в ціні чи розташуванні. Квартира в старому будинку біля метро, навчальних закладів і магазинів може бути привабливішою за житло в новішому комплексі на околиці. Тому попит залежить від поєднання характеристик, а не тільки від року забудови.

Чи продовжать дешевшати квартири в будинках 1960–1980-х років

Сам по собі вік будинку не означає неминучого зниження ціни. Старий житловий фонд залишається важливою частиною вторинного ринку, а його доступність може підтримувати попит серед покупців з обмеженим бюджетом.

Водночас квартири зі зношеними комунікаціями, застарілим ремонтом і проблемами самого будинку можуть вимагати більшого торгу. Якщо поруч є альтернативні варіанти, покупець може обрати житло, яке потребує менших вкладень після придбання.

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