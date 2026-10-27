Чоловік стелить підлогу. Фото: magnific.com

Ламінат приваблює доступною ціною та простим монтажем, але має слабке місце — чутливість до вологи. Через це підлога може розбухати, а пошкоджені панелі доводиться міняти. Альтернативою стає вінілове покриття, яке не боїться води та підходить для різних кімнат. Однак перед ремонтом важливо порівняти довговічність матеріалів і витрати на їхнє обслуговування.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Kertvar.hu.

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Чим замінити ламінат у квартирі

Однією з альтернатив ламінату є вінілова підлога, зокрема SPC-покриття з жорсткою основою. Воно може імітувати натуральне дерево, має захисний верхній шар і зазвичай не пошкоджується від звичайного контакту з водою. Завдяки цьому такий матеріал можна розглядати для кухні, передпокою та інших приміщень, де підлога часто намокає.

Вінілове покриття також може бути зручним під час ремонту, оскільки окремі різновиди монтуються за допомогою замкової системи. Проте основа підлоги має бути рівною: нерівності можуть спричинити деформацію панелей або пошкодження замків.

Ще одна перевага — простий догляд. Для очищення зазвичай достатньо регулярного прибирання та вологого протирання відповідно до рекомендацій виробника.

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Яке покриття служить довше за ламінат

Термін служби залежить від класу матеріалу, інтенсивності використання та якості укладання. Тому не кожна альтернатива автоматично буде довговічнішою за якісний ламінат.

Вінілове та SPC-покриття вирізняються стійкістю до вологи, але можуть дряпатися, а пошкоджений верхній шар не завжди можна відновити. Якщо покриття зносилося, окремі панелі або всю підлогу доведеться замінити.

Керамічна плитка — ще один варіант для тих, хто хоче отримати стійку до води та зношування поверхню. За правильного укладання вона може служити багато років, однак потребує підготовленої основи, а ремонт тріснутої плитки може бути складнішим.

Паркетна дошка підходить тим, хто віддає перевагу натуральній деревині. Її перевага полягає в можливості відновлення поверхні, якщо товщина верхнього шару це дозволяє. Водночас деревина чутливіша до вологи, тому для кухні або ванної кімнати такий варіант потрібно обирати особливо обережно.

Що врахувати перед заміною підлоги

Перед купівлею нового покриття варто оцінити не лише ціну за квадратний метр. Витрати на ремонт також включають підготовку основи, монтаж, плінтуси та додаткові матеріали.

Під час вибору важливо звернути увагу на такі характеристики:

Стійкість до води. Для кухні та передпокою варто розглядати покриття, яке відповідає умовам експлуатації цих приміщень.

Зносостійкість. У коридорі підлога зазнає більшого навантаження через пісок, бруд і постійний рух.

Можливість ремонту. Дерев'яну підлогу за певних умов можна відновити, тоді як вініл і ламінат зазвичай потребують заміни пошкоджених елементів.

Вартість монтажу. Навіть доступний матеріал може виявитися дорожчим після підготовки основи та оплати робіт.

Сумісність із теплою підлогою. Перед укладанням необхідно перевірити рекомендації виробника.

Якщо головна проблема ламінату — волога, варто розглянути вінілове або SPC-покриття. Для приміщень, де важливі стійкість до зношування та тривалий термін служби, підійде й керамічна плитка.

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