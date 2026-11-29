Житловий будинок, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Magnific

В Україні готують нову програму доступного житлового кредитування, яка дозволить придбати квартиру з меншими власними заощадженнями. Для внутрішньо переміщених осіб передбачили перший внесок від 5% вартості нерухомості, для інших позичальників — від 10%. Запуск іпотеки запланований на початок 2027 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Укрфінжитло.

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Що відомо про нову іпотеку в Україні

Нова програма має назву REACH — "Стійке, справедливе та доступне кредитування житла". Її реалізовуватимуть у межах державної системи підтримки житлового кредитування. Проєкт передбачає залучення коштів міжнародних партнерів і комерційних банків, щоб більше українців могли отримати кредит на придбання нерухомості.

На реалізацію ініціативи Україна залучає 176 млн доларів від Світового банку. Фінансування складається з двох частин:

106 млн доларів — кредитні кошти;

70 млн доларів — грантове фінансування.

Одне з головних завдань REACH — допомогти приблизно 30 тисячам українських родин придбати власне житло. Для цього планують не лише надавати підтримку позичальникам, а й залучати приватний банківський капітал. Очікується, що проєкт допоможе розвивати ринок іпотечного кредитування та зменшити залежність житлових програм від державного бюджету.

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Хто зможе отримати кредит за новою програмою

Участь у програмі зможуть брати громадяни України, які відповідатимуть встановленим вимогам. Окремі, вигідніші умови передбачили для внутрішньо переміщених осіб.

Водночас остаточний перелік категорій позичальників і критерії їхньої відповідності ще мають затвердити постановою Кабінету Міністрів України. Тому сам факт наявності статусу ВПО не означає автоматичного отримання кредиту — заявник повинен буде відповідати умовам програми.

Проєкт також орієнтований на розширення можливостей житлового кредитування для інших українців, які потребують доступнішого фінансування. Після затвердження правил стане зрозуміло, які саме вимоги висуватимуть до доходів, платоспроможності та нерухомості.

Яким буде перший внесок за новою іпотекою

Одна з головних переваг REACH — можливість придбати житло, маючи меншу суму власних заощаджень. За попередніми параметрами програми, мінімальний перший внесок становитиме:

для внутрішньо переміщених осіб — від 5% вартості житла;

для інших позичальників — від 10%.

Додатково частину вартості нерухомості покриватиме підтримка Світового банку. Для ВПО вона становитиме 20%, а для інших учасників — 12,5%.

Наприклад, якщо квартира коштує 2 млн грн, фінансування за попередньою моделлю розподілятиметься так:

Для ВПО власний внесок становитиме 100 000 грн (5%), підтримка Світового банку — 400 000 грн (20%), а банківський кредит — 1,5 млн грн.

Для інших позичальників перший внесок становитиме 200 000 грн (10%), підтримка — 250 000 грн (12,5%), а кредит — 1,55 млн грн.

Таким чином, переселенцю для придбання квартири за 2 млн грн потрібно буде мати щонайменше 100 000 грн власних коштів, якщо остаточні умови відповідатимуть оприлюдненим попереднім параметрам.

Важливо враховувати, що це орієнтовний приклад, а не остаточний розрахунок для конкретного позичальника. Фактичні умови залежатимуть від затверджених правил програми та вимог банку.

Якою буде відсоткова ставка за іпотекою

REACH передбачає іншу модель фінансування порівняно зі звичайним державним кредитуванням. Банки переважно надаватимуть позики за власні кошти, Світовий банк покриватиме частину першого внеску, а Укрфінжитло компенсуватиме частину відсоткової ставки протягом перших років.

За попередніми умовами, у перші чотири роки відсоткова ставка поступово зростатиме. Починаючи з п'ятого року, її розраховуватимуть за формулою UIRD (12 місяців) + 4%.

Це означає, що вартість кредиту може змінюватися протягом усього періоду погашення. Тому майбутнім позичальникам варто звертати увагу не лише на початкову ставку, а й на те, скільки доведеться сплачувати через кілька років.

Перед підписанням кредитного договору банк має надати повний графік платежів, щоб людина могла оцінити фінансове навантаження.

Чим нова програма відрізнятиметься від єОселі

REACH не скасовує чинну програму "єОселя", а доповнює її. Нова ініціатива має працювати паралельно та залучати додаткові джерела фінансування.

Головна відмінність полягає в розподілі витрат між банками, міжнародними партнерами та Укрфінжитлом. Якщо за чинною моделлю значну роль відіграє державне фінансування, то новий механізм передбачає активніше використання коштів комерційних банків.

Для покупців це означає можливість отримати додатковий інструмент придбання житла. Особливо важливим він може стати для переселенців, яким складно накопичити значну суму на перший внесок після вимушеного переїзду.

Коли можна буде оформити нову іпотеку

Запуск програми REACH запланований на I квартал 2027 року. Тоді ж має розпочатися прийом заявок від громадян, які відповідатимуть затвердженим вимогам.

Поки що оформити кредит за новою програмою не можна. Укрфінжитло повідомить про початок прийому заявок та опублікує остаточні правила на офіційній сторінці проєкту.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що попит на оренду квартир в Україні помітно змінився, а в окремих областях кількість охочих винайняти житло зросла у шість разів. Через це пошук доступної нерухомості стає складнішим, а конкуренція між орендарями посилюється.

Також ми писали, що собівартість будівництва житла в Україні може зрости на 20%. Подорожчання матеріалів, робіт та інших витрат забудовників впливатиме на кінцеву вартість квартир. Через це у 2027 році покупцям нерухомості доведеться враховувати можливе подальше зростання цін.