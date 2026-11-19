Житлові будинки. Фото: Новини.LIVE

Українці дедалі активніше шукають житло в західних областях, а конкуренція між потенційними орендарями за однокімнатні квартири за рік суттєво посилилася. В окремих регіонах кількість відгуків на одне оголошення зросла більш ніж удвічі. Водночас змінилися й уподобання тих, хто планує придбати власне помешкання.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на OLX Нерухомість.

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Де в Україні найбільше шукають квартири для оренди

У жовтні 2026 року найбільшу конкуренцію серед потенційних орендарів однокімнатних квартир зафіксували в західних областях. Аналітики порівняли середню кількість відгуків на одне оголошення з показниками аналогічного періоду минулого року.

Найвищий результат продемонструвала Чернівецька область. Тут на одне оголошення припадало 57,3 відгука, тоді як у жовтні 2025 року цей показник становив 26,5.

Помітно зросла зацікавленість орендарів і в інших регіонах:

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Вінницька область — з 3,7 до 24,8 відгука;

Тернопільська область — з 13,4 до 36,7;

Львівська область — з 16,1 до 42;

Рівненська область — з 12,1 до 31;

Хмельницька область — з 13,8 до 33,1;

Івано-Франківська область — з 16,8 до 38,7;

Волинська область — з 23,5 до 39,9.

Таким чином, у Вінницькій області кількість відгуків на одне оголошення збільшилася майже у 6,7 раза. Це один із найпомітніших стрибків серед наведених регіонів.

Як змінився попит на оренду приватних будинків

Українці також активніше цікавляться довгостроковою орендою приватних будинків. Проте динаміка в цьому сегменті відрізняється від ситуації з однокімнатними квартирами.

Зокрема, у Чернівецькій області кількість відгуків на одне оголошення збільшилася з 12,7 до 27, у Тернопільській — з 10,4 до 22,1, а у Вінницькій — з 12,5 до 24,7.

На Львівщині показник зріс із 10,5 до 19,2, на Хмельниччині — з 14,2 до 24,7.

Водночас за кількістю відгуків на одне оголошення у жовтні 2026 року лідирували інші регіони. Найбільші показники зафіксували у Харківській області — 37,4, Кіровоградській — 36,7, Черкаській — 33,6 та Полтавській — 32.

Аналітики припускають, що інтерес до приватних будинків може бути пов'язаний із бажанням українців мати більш автономне житло. Зокрема, у власному будинку простіше самостійно контролювати опалення та організувати резервне електроживлення.

Де українці найактивніше купують квартири та будинки

Зміни відбуваються і на ринку купівлі нерухомості. Серед однокімнатних квартир найбільше відгуків на одне оголошення у жовтні 2026 року припадало на Черкаську область — 10,2 проти 8,9 роком раніше.

До регіонів із високою зацікавленістю покупців також увійшли:

Кіровоградська область — 9,7 відгука;

Чернівецька область — 9,1 відгука.

В окремих областях за рік також посилилася конкуренція за придбання однокімнатного житла. Наприклад, у Хмельницькій області кількість відгуків зросла з 1,7 до 2,4, у Закарпатській — з 3,6 до 4,4, у Львівській — з 4,6 до 5,5, а у Дніпропетровській — з 3,5 до 4,1.

Серед приватних будинків найбільше відгуків на одне оголошення зафіксували у Черкаській області — 9,5. У Полтавській та Чернівецькій областях показник становив по 7,6, а у Кіровоградській — 7.

Водночас найбільш помітне річне зростання інтересу до купівлі будинків відбулося на заході України. У Чернівецькій області кількість відгуків збільшилася з 5,5 до 7,6, у Закарпатській — з 3,9 до 5,2, у Львівській — з 3,6 до 4,5, а у Тернопільській — з 4,7 до 5,8.

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