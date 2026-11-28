Будівництво багатоповерхівки. Фото: Новини.LIVE

Вартість житла на первинному ринку залежить не лише від розташування та площі, а й від готовності будинку. Квартири в новобудовах після досягнення 50% готовності можуть дорожчати більш ніж на 30%, водночас покупцям стає простіше отримати банківське фінансування.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на РБК-Україна.

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Чому квартири в новобудовах дорожчають

На початкових етапах будівництва забудовники можуть пропонувати нижчу вартість квадратного метра. Для покупців це можливість придбати житло дешевше, однак така угода пов'язана з тривалішим очікуванням завершення робіт і ризиками затримки будівництва.

Перша заступниця голови правління "Глобус Банку" Олена Дмітрієва пояснила, що банки віддають перевагу об'єктам із готовністю від 50%, належною документацією та перевіреним забудовником.

Коли будинок досягає такого рівня готовності, основні будівельні роботи вже просунулися достатньо далеко, щоб фінансова установа могла оцінити перспективи завершення проєкту. Водночас ціна квадратного метра, за оцінкою експертки, може бути більш ніж на 30% вищою, ніж на ранньому етапі.

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Це не означає, що кожна новобудова автоматично дорожчає на третину після досягнення 50% готовності. Фактична зміна вартості залежить від забудовника, попиту, розташування та характеристик конкретного житлового комплексу.

На якому етапі будівництва вигідніше купувати квартиру

Якщо головний критерій для покупця — нижча ціна, варто звертати увагу на пропозиції на початкових етапах будівництва. У цей період можна знайти квартири дешевше, ніж у будинку, який уже наближається до завершення.

Проте нижча вартість не завжди означає вигіднішу покупку. Людина довше очікуватиме на завершення робіт і залежатиме від фінансового стану забудовника, темпів будівництва та можливих затримок.

Після досягнення приблизно 50% готовності можливості отримати банківське фінансування стають ширшими. Але на цьому етапі житло може коштувати суттєво дорожче, а вибір квартир у комплексі — скоротитися.

Покупці обирають між потенційною економією на ранньому етапі та меншою невизначеністю під час придбання житла в будинку, який уже активно будують.

Чому банки неохоче кредитують квартири на початку будівництва

Під час погодження іпотеки банки перевіряють не лише платоспроможність клієнта, а й сам житловий комплекс. Значення мають дозвільні документи, право на земельну ділянку, репутація забудовника та відсутність судових спорів, які можуть вплинути на завершення робіт.

Через це отримати кредит на квартиру в будинку, де будівництво лише почалося, складніше. Фінансові установи віддають перевагу об'єктам, щодо яких можна оцінити реальний прогрес робіт і перспективи введення в експлуатацію.

Водночас вимоги не є однаковими для всіх банків. Наприклад, "Глобус Банк" у попередніх роз'ясненнях називав серед критеріїв акредитації новобудов готовність від 30%. Тому конкретні умови кредитування покупцям потрібно перевіряти безпосередньо у фінансовій установі.

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