Жилой дом, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Magnific

В Украине готовят новую программу доступного жилищного кредитования, которая позволит приобрести квартиру с меньшими собственными сбережениями. Для внутренне перемещенных лиц предусмотрен первоначальный взнос от 5% стоимости недвижимости, для остальных заемщиков — от 10%. Запуск ипотечной программы запланирован на начало 2027 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрфинжитло.

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Что известно о новой ипотеке в Украине

Новая программа называется REACH — "Устойчивое, справедливое и доступное кредитование жилья". Ее будут реализовывать в рамках государственной системы поддержки жилищного кредитования. Проект предусматривает привлечение средств международных партнеров и коммерческих банков, чтобы больше украинцев могли получить кредит на приобретение недвижимости.

На реализацию инициативы Украина привлекает 176 млн долларов от Всемирного банка. Финансирование состоит из двух частей:

106 млн долларов — кредитные средства;

70 млн долларов — грантовое финансирование.

Одна из главных задач REACH — помочь примерно 30 тысячам украинских семей приобрести собственное жилье. Для этого планируется не только оказывать поддержку заемщикам, но и привлекать частный банковский капитал. Ожидается, что проект поможет развивать рынок ипотечного кредитования и снизить зависимость жилищных программ от государственного бюджета.

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Кто сможет получить кредит по новой программе

Участвовать в программе смогут граждане Украины, соответствующие установленным требованиям. Отдельные, более выгодные условия предусмотрены для внутренне перемещенных лиц.

В то же время окончательный перечень категорий заемщиков и критерии их соответствия еще должны быть утверждены постановлением Кабинета Министров Украины. Поэтому сам факт наличия статуса ВПЛ не означает автоматического получения кредита — заявитель должен будет соответствовать условиям программы.

Проект также ориентирован на расширение возможностей жилищного кредитования для других украинцев, нуждающихся в более доступном финансировании. После утверждения правил станет ясно, какие именно требования будут предъявляться к доходам, платежеспособности и недвижимости.

Каким будет первоначальный взнос по новой ипотеке

Одно из главных преимуществ REACH — возможность приобрести жилье, имея меньшую сумму собственных сбережений. По предварительным параметрам программы, минимальный первоначальный взнос составит:

для внутренне перемещенных лиц — от 5% стоимости жилья;

для остальных заемщиков — от 10%.

Дополнительно часть стоимости недвижимости будет покрываться за счет поддержки Всемирного банка. Для ВПЛ она составит 20%, а для остальных участников — 12,5%.

Например, если квартира стоит 2 млн грн, финансирование по предварительной модели будет распределяться следующим образом:

Для ВПЛ собственный взнос составит 100 000 грн (5%), поддержка Всемирного банка — 400 000 грн (20%), а банковский кредит — 1,5 млн грн.

Для остальных заемщиков первоначальный взнос составит 200 000 грн (10%), поддержка — 250 000 грн (12,5%), а кредит — 1,55 млн грн.

Таким образом, переселенцу для приобретения квартиры за 2 млн грн потребуется иметь не менее 100 000 грн собственных средств, если окончательные условия будут соответствовать обнародованным предварительным параметрам.

Важно учитывать, что это ориентировочный пример, а не окончательный расчет для конкретного заемщика. Фактические условия будут зависеть от утвержденных правил программы и требований банка.

Какой будет процентная ставка по ипотеке

REACH предусматривает иную модель финансирования по сравнению с обычным государственным кредитованием. Банки будут в основном предоставлять кредиты за счет собственных средств, Всемирный банк покроет часть первоначального взноса, а "Укрфинжитло" компенсирует часть процентной ставки в течение первых лет.

По предварительным условиям, в первые четыре года процентная ставка будет постепенно расти. Начиная с пятого года, ее будут рассчитывать по формуле UIRD (12 месяцев) + 4%.

Это означает, что стоимость кредита может меняться в течение всего периода погашения. Поэтому будущим заемщикам стоит обращать внимание не только на начальную ставку, но и на то, сколько придется платить через несколько лет.

Перед подписанием кредитного договора банк должен предоставить полный график платежей, чтобы человек мог оценить финансовую нагрузку.

Чем новая программа будет отличаться от "єОсели"

REACH не отменяет действующую программу "єОселя", а дополняет ее. Новая инициатива должна работать параллельно и привлекать дополнительные источники финансирования.

Главное отличие заключается в распределении расходов между банками, международными партнерами и "Укрфинжитлом". Если в действующей модели значительную роль играет государственное финансирование, то новый механизм предусматривает более активное использование средств коммерческих банков.

Для покупателей это означает возможность получить дополнительный инструмент для приобретения жилья. Особенно важным он может стать для переселенцев, которым сложно накопить значительную сумму на первоначальный взнос после вынужденного переезда.

Когда можно будет оформить новую ипотеку

Запуск программы REACH запланирован на I квартал 2027 года. Тогда же должен начаться прием заявок от граждан, соответствующих утвержденным требованиям.

Пока что оформить кредит по новой программе нельзя. «Укрфинжилье» сообщит о начале приема заявок и опубликует окончательные правила на официальной странице проекта.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что спрос на аренду квартир в Украине заметно изменился, а в отдельных областях количество желающих арендовать жилье выросло в шесть раз. Из-за этого поиск доступной недвижимости становится сложнее, а конкуренция между арендаторами усиливается.

Также мы писали, что себестоимость строительства жилья в Украине может вырасти на 20%. Подорожание материалов, работ и других расходов застройщиков будет влиять на конечную стоимость квартир. Из-за этого в 2027 году покупателям недвижимости придется учитывать возможное дальнейшее рост цен.