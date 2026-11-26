Нерухомість Києва. Фото: Новини.LIVE

У листопаді оренда однокімнатної квартири в Києві суттєво відрізняється залежно від району. Найдешевше житло пропонують у Деснянському районі, тоді як на Печерську за аналогічне помешкання доведеться платити вчетверо більше. Водночас за рік оренда в окремих частинах столиці помітно подешевшала.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на дослідження OLX Нерухомість.

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Де у Києві найдешевша оренда квартир

У листопаді 2026 року найнижчу медіанну вартість довгострокової оренди однокімнатної квартири зафіксували в Деснянському районі — 8 500 грн на місяць. Це найдоступніший показник серед районів столиці.

На лівому березі також можна знайти житло за такими цінами:

Дніпровський район — 12 000 грн на місяць;

Дарницький район — 14 000 грн.

Таким чином, різниця між найдешевшим і найдорожчим районом лівого берега становить 5 500 грн щомісяця.

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На правому березі найнижчу медіанну вартість оренди зафіксували у Святошинському районі — 13 000 грн. В Оболонському районі за однокімнатну квартиру просять у середньому 14 000 грн, а в Солом'янському — 14 900 грн.

Дорожче обійдеться оренда у Подільському та Голосіївському районах — по 18 000 грн на місяць. У Шевченківському районі медіанна ціна становить 19 000 грн.

Найдорожчим залишається Печерський район, де за однокімнатну квартиру доведеться платити в середньому 34 000 грн на місяць. Різниця з Деснянським районом сягає 25 500 грн.

Як змінилися ціни на оренду квартир за рік

Порівняно з листопадом 2025 року в більшості районів Києва орендні ставки знизилися або залишилися без змін.

Найбільше подешевшала оренда на Печерську — на 19%. Якщо торік медіанна вартість однокімнатної квартири становила 42 000 грн, то зараз вона опустилася до 34 000 грн.

У Шевченківському районі ціни знизилися на 14% — до 19 000 грн, а в Голосіївському — на 10%, до 18 000 грн.

На лівому березі зміни були менш відчутними. У Дарницькому районі оренда подешевшала на 7% — із 15 000 до 14 000 грн, а в Деснянському — на 6%, із 9 000 до 8 500 грн. У Дніпровському районі медіанна ставка за рік не змінилася.

Водночас у двох районах житло стало дорожчим. У Подільському орендні ставки зросли на 6%, а у Святошинському — на 8%.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці можуть безкоштовно приватизувати квартиру та оформити право власності на житло. Така можливість доступна за дотримання визначених законодавством умов. Водночас процедура має свої обмеження, які варто враховувати майбутнім власникам.

Також ми писали, що українці зможуть орендувати державне та комунальне житло з правом подальшого викупу. Договір може укладатися на строк до 30 років, однак скористатися такою можливістю зможуть громадяни, які прожили у відповідній квартирі щонайменше 10 років. Водночас викупити таке помешкання зі спеціальною знижкою не вийде.