Маєток Трампа у Флориді. Фото: margitbrandtpalmbeach.com

Президент США Дональд Трамп здає в оренду розкішний особняк у курортному Палм-Біч, штат Флорида. За місяць проживання у будинку площею близько 378 кв. м просять 110 000 доларів, або понад 5 млн гривень. Усередині облаштовані чотири спальні, є приватний басейн, мармурове оздоблення та доступ до пляжу біля океану.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на оголошення агентки з елітної нерухомості Маргіт Брандт.

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Скільки коштує оренда особняка Дональда Трампа

Будинок розташований за адресою 124 Woodbridge Road у Палм-Біч. Це престижний район курортного міста, а сама нерухомість знаходиться безпосередньо поруч із закритим клубом Mar-a-Lago, який належить Дональду Трампу.

Особняк збудували у 1974 році. Зараз його пропонують орендувати за 110 000 доларів на місяць. За орієнтовним перерахунком це близько 5 058 000 гривень.

В оголошенні вказано, що нерухомість здається за річним договором. Отже, за 12 місяців проживання орендар має сплатити 1 320 000 доларів, що становить приблизно 60,7 млн гривень.

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Загальна площа будинку — 4 072 кв. фути, або близько 378 кв. м. Особняк пройшов оновлення, а його інтер'єр облаштували з використанням дорогих матеріалів.

Який вигляд має будинок Трампа у Палм-Біч

Усередині є чотири спальні, кожна з яких має власну ванну кімнату. Також облаштовані простора головна спальня, гостьові кімнати, окремий кабінет, вітальня та повноцінна обідня зала.

Спальня з окремою ванною кімнатою. Фото: margitbrandtpalmbeach.com

Для оздоблення використали червоне дерево та мармур арабескато. Зокрема, дерев'яна підлога додає приміщенням класичного вигляду, а мармур використали в інтер'єрі ванних кімнат та інших зонах будинку.

Мармурна ванна. Фото: margitbrandtpalmbeach.com

Окремо передбачена кімната для персоналу або родичів, які проживатимуть разом з орендарями. Кухня обладнана необхідною побутовою технікою, а сам будинок пропонують повністю мебльованим.

На прибудинковій території облаштований приватний басейн із зоною для відпочинку. Також є просторий під'їзд і гараж на два автомобілі.

Які переваги отримають орендарі особняка

Одна з головних особливостей нерухомості — її розташування поруч із Mar-a-Lago. З прибудинкової території відкривається вид на відому вежу клубу.

Крім того, майбутнім мешканцям пропонують закріплений доступ до приватного пляжу, який розташований неподалік. Водночас у характеристиках нерухомості зазначено, що власної берегової лінії будинок не має, хоча доступ до океану передбачений.

Берегова лінія біля маєтку. Фото: margitbrandtpalmbeach.com

Для безпеки мешканців у комплексі працює охорона. Сам будинок розташований на одній із престижних вулиць Палм-Біч, а його оренда передбачає користування облаштованими житловими приміщеннями, басейном і гаражем.

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