Співак Павло Зібров. Фото: УНІАН

Український співак Павло Зібров мешкає з родиною у заміському маєтку неподалік Києва. На території приблизно одного гектара артист облаштував двоповерховий будинок, басейн, фонтан, квітковий сад і власне озеро. Окремо є дерев'яний будиночок із лазнею та більярдною.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на "Гордон".

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Де розташований будинок Павла Зіброва

Заміський маєток Павла Зіброва розташований у Київській області, неподалік Василькова. Разом із дружиною Мариною артист живе там понад 20 років.

Будинок Павла Зіброва. Фото: Parlament

За цей час родина облаштувала не просто приватний будинок, а велику територію з кількома зонами для відпочинку, садівництва та господарства. Сам співак поділяє її на дві частини — "Швейцарію" та "Село".

Як виглядає будинок і подвір'я артиста

Сам двоповерховий маєток виконаний у світлих кольорах. Будівля має колони, балкон і простору терасу. Перед входом розташований фонтан, який подружжя привезло з Італії ще багато років тому.

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Біля будинку облаштований зелений газон, а однією з головних прикрас подвір'я стала алея гортензій. Кущі артисту дарували знайомі з українського шоу-бізнесу, зокрема Алла Кудлай, Юрій Рибчинський та родина Білоножків.

Поруч розташований великий басейн, а також альтанка для сімейного відпочинку. Саме цю доглянуту частину території Зібров називає "Швейцарією".

Басейн Павла Зіброва Фото: Parlament

Власне озеро, город і дерев'яний будиночок

Інша частина маєтку більше нагадує заміське господарство. Там є власне озеро зі ставком, де живуть качки, а також сад і город. Співак вирощує овочі, ягоди та фруктові дерева, зокрема малину, лохину, аґрус, смородину, яблуні й груші.

Ставок Павла Зіброва. Фото: Parlament

Окремо на території стоїть дерев'яний будиночок із ялиці. Усередині облаштовані лазня та більярдна, а біля каміна артист проводить час із друзями та працює над музикою.

Саме цю частину ділянки Павло Зібров називає "Селом". Тут він може займатися городом, рибалити та відпочивати подалі від міського шуму.

Як будинок Павла Зіброва підготували до блекаутів

Блекаути не стали катастрофою для родини Павла Зіброва, адже про автономність заміського будинку подбали ще на етапі будівництва. В інтерв'ю виданню "Гордон" артист розповів, що заздалегідь передбачив можливість забезпечувати оселю електроенергією та готувати їжу навіть під час тривалих відключень.

На території маєтку встановлені сонячні панелі, а також є газовий і дизельний генератори. Для приготування їжі родина використовує газову плиту та вуличний мангал.

За словами співака, мангал під час відключень допомагає не лише приготувати вечерю, а й підтримувати затишок. Тому перебування без централізованого електропостачання не стало для сім'ї серйозною проблемою.

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