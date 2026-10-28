Карла Перейра та Дієго Сімеоне. Фото: instagram.com/carla.pereyra15

Понад 180 квартир і сім будівель у Мадриді — такий портфель нерухомості сформували тренер "Атлетіко" Дієго Сімеоне та його дружина Карла Перейра. Подружжя починало зі старих квартир, які можна було відремонтувати й здавати в оренду, а згодом перейшло до управління цілими будівлями та розвитку проєктів для студентів.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Infobae.

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Які квартири купували Сімеоне та його дружина

Спочатку подружжя зосередилося на придбанні квартир у старих будинках Мадрида. Серед районів, де з'явилися перші об'єкти, були Чуека та Маласанья. Житло, яке десятиліттями не ремонтували, оновлювали й пристосовували до оренди.

Замість того щоб обмежуватися здаванням цілих квартир сім'ям, власники орієнтувалися також на студентів та іноземців. Зокрема, помешкання могли використовувати для оренди окремих кімнат, що давало змогу працювати з різними категоріями мешканців.

З часом стратегія змінилася: замість накопичення окремих квартир подружжя почало формувати більший портфель нерухомості. За даними Infobae, у 2024 році компанія Carpersim SL мала активи орієнтовною вартістю 39,7 млн євро. До портфеля входили близько 180 квартир і сім будівель, переважно в районах Саламанка та Чамбері.

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Від квартир до цілих будівель

Наступним етапом стало розширення бізнесу за межі окремих помешкань. Управління цілими будівлями дає змогу організовувати оренду одразу великої кількості квартир і планувати оновлення нерухомості комплексно.

Окремий напрям — студентське житло. У таких проєктах важливе не лише планування кімнат, а й спільні зони, де мешканці можуть готувати їжу, працювати та відпочивати.

За даними іспанського видання Xataka, в одному з проєктів, пов'язаних із бізнесом Перейри, передбачені спільні кухні, телевізори та торговельні автомати. Такий формат нагадує колівінг — житло, у якому мешканці мають власний простір, але користуються частиною приміщень разом.

Це дає змогу адаптувати нерухомість до потреб студентів та людей, які переїжджають до Мадрида на навчання чи роботу.

Які нові об'єкти планують звести в Мадриді

У 2024 році подружжя створило компанію Tres Cantos 1415, через яку придбало земельну ділянку на півночі Мадрида площею майже один гектар.

На цій території планують звести дві будівлі із 140 апартаментами, зокрема для студентів. Це вже інший масштаб роботи: замість пошуку готових квартир інвестори розвивають новий проєкт, орієнтований на конкретний сегмент орендного ринку.

Такий підхід дозволяє заздалегідь планувати призначення приміщень, спільні зони та інфраструктуру. Водночас реалізація будівництва потребує значних вкладень, а фінансовий результат залежить від витрат, попиту та подальшого завантаження житла.

Як виглядає власний будинок подружжя

Окремо від інвестиційного портфеля Сімеоне та Перейра мають сімейний будинок у передмісті Мадрида. За даними іншого матеріалу Infobae, площа житла становить близько 1 900 кв. м, а сама будівля розташована на ділянці приблизно 3 000 кв. м.

В інтер'єрі переважають світлі відтінки, дерево та великі вікна, через які приміщення поєднуються з садом. У вітальні використано великий світлий диван, дерев'яне оздоблення стін і вбудований камін. Декор доповнюють твори мистецтва, книги та окремі яскраві акценти.

На території також є басейн, сад, тренажерний зал і відкриті зони для відпочинку. Після придбання будинок реконструювали, адаптувавши його до потреб родини.

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