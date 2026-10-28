Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости 180 квартир в Мадриде: как тренер футбольного клуба "Атлетико" зарабатывает на жилье

180 квартир в Мадриде: как тренер футбольного клуба "Атлетико" зарабатывает на жилье

Ua ru
28 октября 2026 15:10
Сотни квартир в Мадриде: как семья тренера "Атлетико" строит бизнес на жилье instagram.com/carla.pereyra15
Карла Перейра и Диего Симеоне. Фото: instagram.com/carla.pereyra15

Более 180 квартир и семь зданий в Мадриде — такой портфель недвижимости сформировали тренер "Атлетико" Диего Симеоне и его жена Карла Перейра. Супруги начинали со старых квартир, которые можно было отремонтировать и сдавать в аренду, а впоследствии перешли к управлению целыми зданиями и развитию проектов для студентов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Infobae.

Реклама

Какие квартиры покупали Симеоне и его жена

Сначала супруги сосредоточились на приобретении квартир в старых домах Мадрида. Среди районов, где появились первые объекты, были Чуэка и Маласанья. Жилье, которое десятилетиями не ремонтировали, обновляли и приспосабливали для сдачи в аренду.

Вместо того чтобы ограничиваться сдачей целых квартир семьям, владельцы ориентировались также на студентов и иностранцев. В частности, жилье можно было использовать для сдачи отдельных комнат, что позволяло работать с различными категориями жильцов.

Со временем стратегия изменилась: вместо накопления отдельных квартир супруги начали формировать более крупный портфель недвижимости. По данным Infobae, в 2024 году компания Carpersim SL располагала активами ориентировочной стоимостью 39,7 млн евро. В портфель входили около 180 квартир и семь зданий, преимущественно в районах Саламанка и Чамбери.

Читайте также:

От квартир к целым зданиям

Следующим этапом стало расширение бизнеса за пределы отдельных квартир. Управление целыми зданиями позволяет организовывать аренду сразу большого количества квартир и планировать обновление недвижимости комплексно.

Отдельное направление — студенческое жилье. В таких проектах важна не только планировка комнат, но и общие зоны, где жильцы могут готовить еду, работать и отдыхать.

По данным испанского издания Xataka, в одном из проектов, связанных с бизнесом Перейры, предусмотрены общие кухни, телевизоры и торговые автоматы. Такой формат напоминает коливинг — жилье, в котором у жильцов есть собственное пространство, но они совместно пользуются частью помещений.

Это позволяет адаптировать недвижимость к потребностям студентов и людей, которые переезжают в Мадрид на учебу или работу.

Какие новые объекты планируется построить в Мадриде

В 2024 году супруги основали компанию Tres Cantos 1415, через которую приобрели земельный участок на севере Мадрида площадью почти один гектар.

На этой территории планируется построить два здания с 140 квартирами, в том числе для студентов. Это уже совсем другой масштаб работы: вместо поиска готовых квартир инвесторы развивают новый проект, ориентированный на конкретный сегмент рынка аренды.

Такой подход позволяет заранее планировать назначение помещений, общие зоны и инфраструктуру. В то же время реализация строительства требует значительных вложений, а финансовый результат зависит от затрат, спроса и дальнейшей загрузки жилья.

Как выглядит собственный дом супругов

Помимо инвестиционного портфеля у Симеоне и Перейры есть семейный дом в пригороде Мадрида. По данным другого материала Infobae, площадь жилья составляет около 1 900 кв. м, а само здание расположено на участке площадью примерно 3 000 кв. м.

В интерьере преобладают светлые оттенки, дерево и большие окна, благодаря которым помещения плавно переходят в сад. В гостиной использован большой светлый диван, деревянная отделка стен и встроенный камин. Декор дополняют произведения искусства, книги и отдельные яркие акценты.

На территории также есть бассейн, сад, тренажерный зал и открытые зоны для отдыха. После приобретения дом реконструировали, адаптировав его к потребностям семьи.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, какое напольное покрытие может служить дольше ламината. Во время ремонта важно учитывать не только внешний вид материала, но и его износостойкость и особенности ухода. Правильно подобранный пол поможет избежать преждевременной замены покрытия и дополнительных расходов.

Также Новини.LIVE сообщали, сколько стоит дом на воде в Украине и чем такое жилье отличается от обычной квартиры. Владельцам плавучих домов приходится отдельно решать вопросы электроснабжения, водоснабжения, канализации и места стоянки. Поэтому перед покупкой важно учесть не только стоимость самого объекта, но и расходы на его обустройство и содержание.

квартиры футбол недвижимость бизнес Атлетико Мадрид
Яна Тихолаз - редактор
Автор:
Яна Тихолаз

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации