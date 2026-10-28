Карла Перейра и Диего Симеоне. Фото: instagram.com/carla.pereyra15

Более 180 квартир и семь зданий в Мадриде — такой портфель недвижимости сформировали тренер "Атлетико" Диего Симеоне и его жена Карла Перейра. Супруги начинали со старых квартир, которые можно было отремонтировать и сдавать в аренду, а впоследствии перешли к управлению целыми зданиями и развитию проектов для студентов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Infobae.

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Какие квартиры покупали Симеоне и его жена

Сначала супруги сосредоточились на приобретении квартир в старых домах Мадрида. Среди районов, где появились первые объекты, были Чуэка и Маласанья. Жилье, которое десятилетиями не ремонтировали, обновляли и приспосабливали для сдачи в аренду.

Вместо того чтобы ограничиваться сдачей целых квартир семьям, владельцы ориентировались также на студентов и иностранцев. В частности, жилье можно было использовать для сдачи отдельных комнат, что позволяло работать с различными категориями жильцов.

Со временем стратегия изменилась: вместо накопления отдельных квартир супруги начали формировать более крупный портфель недвижимости. По данным Infobae, в 2024 году компания Carpersim SL располагала активами ориентировочной стоимостью 39,7 млн евро. В портфель входили около 180 квартир и семь зданий, преимущественно в районах Саламанка и Чамбери.

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От квартир к целым зданиям

Следующим этапом стало расширение бизнеса за пределы отдельных квартир. Управление целыми зданиями позволяет организовывать аренду сразу большого количества квартир и планировать обновление недвижимости комплексно.

Отдельное направление — студенческое жилье. В таких проектах важна не только планировка комнат, но и общие зоны, где жильцы могут готовить еду, работать и отдыхать.

По данным испанского издания Xataka, в одном из проектов, связанных с бизнесом Перейры, предусмотрены общие кухни, телевизоры и торговые автоматы. Такой формат напоминает коливинг — жилье, в котором у жильцов есть собственное пространство, но они совместно пользуются частью помещений.

Это позволяет адаптировать недвижимость к потребностям студентов и людей, которые переезжают в Мадрид на учебу или работу.

Какие новые объекты планируется построить в Мадриде

В 2024 году супруги основали компанию Tres Cantos 1415, через которую приобрели земельный участок на севере Мадрида площадью почти один гектар.

На этой территории планируется построить два здания с 140 квартирами, в том числе для студентов. Это уже совсем другой масштаб работы: вместо поиска готовых квартир инвесторы развивают новый проект, ориентированный на конкретный сегмент рынка аренды.

Такой подход позволяет заранее планировать назначение помещений, общие зоны и инфраструктуру. В то же время реализация строительства требует значительных вложений, а финансовый результат зависит от затрат, спроса и дальнейшей загрузки жилья.

Как выглядит собственный дом супругов

Помимо инвестиционного портфеля у Симеоне и Перейры есть семейный дом в пригороде Мадрида. По данным другого материала Infobae, площадь жилья составляет около 1 900 кв. м, а само здание расположено на участке площадью примерно 3 000 кв. м.

В интерьере преобладают светлые оттенки, дерево и большие окна, благодаря которым помещения плавно переходят в сад. В гостиной использован большой светлый диван, деревянная отделка стен и встроенный камин. Декор дополняют произведения искусства, книги и отдельные яркие акценты.

На территории также есть бассейн, сад, тренажерный зал и открытые зоны для отдыха. После приобретения дом реконструировали, адаптировав его к потребностям семьи.

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