Житлові ваучери — хто ще може отримати 2 млн грн на квартиру

В Україні з 1 грудня 2025 року стартує важливий етап нової програми житлової підтримки для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Вона спрямована на тих, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованих територіях.

Держава робить акцент на відновленні житлових прав людей, які найбільше постраждали від війни, наголосила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Першими подати заявку зможуть ВПО зі статусом учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Вони отримують право на житловий ваучер номіналом 2 мільйони гривень, доступний через Дію.

"Це перший етап нової програми житлової допомоги для родин, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованій території", — підкреслила Свириденко.

Хто має право отримати житловий ваучер

Поки що заявку можуть подати тільки ті ВПО, які відповідають чітким критеріям. До основних умов належать:

наявність статусу УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни;

підтверджене місце проживання на тимчасово окупованій території;

актуальна довідка ВПО та проживання на контрольованій території;

відсутність власного житла, окрім випадків, коли йдеться про непогашену іпотеку або житло в зоні бойових дій;

відсутність житлової допомоги в інших держпрограмах і відкритих заяв у єВідновленні.

На що можна використати житловий ваучер

Держава заклала можливість використовувати ваучер гнучко, щоб родини могли обрати найзручніший шлях до власного житла.

Основні варіанти застосування:

купівля готового житла на підконтрольній території;

участь у будівництві нових будинків;

перший внесок за іпотекою;

погашення чинного іпотечного кредиту.

Термін дії житлових ваучерів

Житловий ваучер буде активний протягом 5 років з дати видачі. Після придбання житла встановлюється п’ятирічна заборона на відчуження, що унеможливлює продаж або дарування.

Механізм виплат і технічні правила реалізації найближчим часом представить Міністерство розвитку громад та територій.

В уряді наголошують, що нинішній перелік отримувачів — лише перший крок. Зараз триває пошук рішень для розширення програми.

"Наша мета — щоб доступ до житла отримали якомога більше українських сімей, які втратили свої домівки через війну", — зазначила Свириденко.

