Власне житло — які існують програми для придбання нерухомості в Україні

Чоловік і жінка зі схемою квартири. Фото: Freepik

В Україні купівля первинного житла залишається актуальною для багатьох українських громадян. Попри війну, держава пропонує кілька пільгових механізмів, які роблять новобудови доступнішими.

Найпопулярніші програми — це "єОселя", "Домівка+", іпотека для маріупольців, "Кредит для молоді", "єВідновлення" та компенсації за постановою 719, пише Finance.ua.

Програма "єОселя"

"єОселя" діє з 2022 року і орієнтується на тих, хто служить, лікує та навчає. Базова ставка — 7% на перші 10 років, а для військових та силових структур — 3%. Початковий внесок становить від 10% для молоді та від 20% для інших категорій.

Основні переваги програми:

фіксована ставка;

подання заявки через "Дію";

прозорі вимоги;

участь найбільших банків країни.

Термін кредитування — до 20 років. Можливі зміни умов від 2026 року.

Програма "Домівка+"

"Домівка+" дає можливість отримати квартиру в Києві у безвідсоткове розтермінування на 10 років. Одночасно сплачуються частина вартості житла та оренда. Після повного погашення квартира переходить у власність.

Особливості програми:

фіксована вартість у гривні;

знижка 50% на оренду для ВПО та військових;

можливість дострокового викупу.

Житло обирається з актуальних варіантів на сайті Житло Інвест. Програма орієнтована на ВПО, УБД і тих, хто стоїть на квартирному обліку.

Іпотека для маріупольців

Для ВПО з Маріуполя запроваджено окремий проєкт зі ставкою 3% на термін до 30 років. Початковий внесок — 3-6%. Програма фінансується з заморожених бюджетів ТОТ та міжнародних джерел.

Учасники програми отримують:

3% річних;

кредит на 30 років;

мінімальний внесок від 3%.

"Очікується забезпечення житлом більш ніж 1 тис. сімей ВПО", — пише видання.

Кредит для молоді

Кредит для молоді доступний для громадян до 36 років, сімей з дітьми та молодих науковців. Пропонується ставка 7% і термін до 20 років. Внесок — від 6%.

Придбати можна як первинне житло, так і вторинне, якщо воно відповідає нормам.

Програма "єВідновлення"

"єВідновлення" допомагає громадянам, чиє житло постраждало після 2022 року. Можна отримати до 200 тис. грн на ремонт або купівлю нового житла на первинному ринку.

Кошти використовуються виключно на матеріали та роботи у партнерів програми.

Компенсація за постановою 719

Постанова 719 надає компенсацію до 100% вартості житла сім’ям загиблих військових, зниклих безвісти та особам з інвалідністю, отриманою внаслідок війни. Звернення подається до місцевих органів влади.

Як повідомлялось, ринок новобудов в Україні у 2025 році переживає впевнене відновлення, про що свідчить активний запуск нових житлових комплексів девелоперами. Інвестори знову проявляють зацікавленість у ранніх вкладеннях, адже мають можливість скористатися мінімальними цінами та отримати значні знижки до 25% при повній оплаті.

Також ми розповідали, що новий інструмент підтримки, житловий ваучер номіналом 2 млн грн, був запроваджений після набуття чинності Порядку №1176. Ця ініціатива спрямована на допомогу внутрішньо переміщеним особам, які втратили своє житло внаслідок окупації.