Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Власне житло — як держава допоможе при купівлі квартири

Власне житло — як держава допоможе при купівлі квартири

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 10:15
Оновлено: 08:25
Власне житло — які існують програми для придбання нерухомості в Україні
Чоловік і жінка зі схемою квартири. Фото: Freepik

В Україні купівля первинного житла залишається актуальною для багатьох українських громадян. Попри війну, держава пропонує кілька пільгових механізмів, які роблять новобудови доступнішими. 

Найпопулярніші програми — це "єОселя", "Домівка+", іпотека для маріупольців, "Кредит для молоді", "єВідновлення" та компенсації за постановою 719, пише Finance.ua.

Реклама
Читайте також:

Програма "єОселя"

"єОселя" діє з 2022 року і орієнтується на тих, хто служить, лікує та навчає. Базова ставка — 7% на перші 10 років, а для військових та силових структур — 3%. Початковий внесок становить від 10% для молоді та від 20% для інших категорій.

Основні переваги програми:

  • фіксована ставка;
  • подання заявки через "Дію";
  • прозорі вимоги;
  • участь найбільших банків країни.

Термін кредитування — до 20 років. Можливі зміни умов від 2026 року.

Програма "Домівка+"

"Домівка+" дає можливість отримати квартиру в Києві у безвідсоткове розтермінування на 10 років. Одночасно сплачуються частина вартості житла та оренда. Після повного погашення квартира переходить у власність.

Особливості програми:

  • фіксована вартість у гривні;
  • знижка 50% на оренду для ВПО та військових;
  • можливість дострокового викупу.

Житло обирається з актуальних варіантів на сайті Житло Інвест. Програма орієнтована на ВПО, УБД і тих, хто стоїть на квартирному обліку.

Іпотека для маріупольців

Для ВПО з Маріуполя запроваджено окремий проєкт зі ставкою 3% на термін до 30 років. Початковий внесок — 3-6%. Програма фінансується з заморожених бюджетів ТОТ та міжнародних джерел.

Учасники програми отримують:

  • 3% річних;
  • кредит на 30 років;
  • мінімальний внесок від 3%.

"Очікується забезпечення житлом більш ніж 1 тис. сімей ВПО", — пише видання.

Кредит для молоді

Кредит для молоді доступний для громадян до 36 років, сімей з дітьми та молодих науковців. Пропонується ставка 7% і термін до 20 років. Внесок — від 6%.

Придбати можна як первинне житло, так і вторинне, якщо воно відповідає нормам.

Програма "єВідновлення"

"єВідновлення" допомагає громадянам, чиє житло постраждало після 2022 року. Можна отримати до 200 тис. грн на ремонт або купівлю нового житла на первинному ринку.

Кошти використовуються виключно на матеріали та роботи у партнерів програми.

Компенсація за постановою 719

Постанова 719 надає компенсацію до 100% вартості житла сім’ям загиблих військових, зниклих безвісти та особам з інвалідністю, отриманою внаслідок війни. Звернення подається до місцевих органів влади.

Як повідомлялось, ринок новобудов в Україні у 2025 році переживає впевнене відновлення, про що свідчить активний запуск нових житлових комплексів девелоперами. Інвестори знову проявляють зацікавленість у ранніх вкладеннях, адже мають можливість скористатися мінімальними цінами та отримати значні знижки до 25% при повній оплаті.

Також ми розповідали, що новий інструмент підтримки, житловий ваучер номіналом 2 млн грн, був запроваджений після набуття чинності Порядку №1176. Ця ініціатива спрямована на допомогу внутрішньо переміщеним особам, які втратили своє житло внаслідок окупації.

кредити нерухомість єОселя єВідновлення купити квартиру
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації