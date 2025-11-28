Жилищные ваучеры — кто еще может получить 2 млн грн на квартиру

Люди среди коробок. Фото: Freepik

В Украине с 1 декабря 2025 года стартует важный этап новой программы жилищной поддержки для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Она направлена на тех, чьи дома остались на временно оккупированных территориях.

Государство делает акцент на восстановлении жилищных прав людей, которые больше всего пострадали от войны, отметила премьер-министр Юлия Свириденко.

Первыми подать заявку смогут ВПЛ со статусом участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны. Они получают право на жилищный ваучер номиналом 2 миллиона гривен, доступный через Дію.

"Это первый этап новой программы жилищной помощи для семей, чьи дома остались на временно оккупированной территории", — подчеркнула Свириденко.

Кто имеет право получить жилищный ваучер

Пока что заявку могут подать только те ВПЛ, которые соответствуют четким критериям. К основным условиям относятся:

наличие статуса УБД или лица с инвалидностью вследствие войны;

подтвержденное место жительства на временно оккупированной территории;

актуальная справка ВПЛ и проживание на контролируемой территории;

отсутствие собственного жилья, кроме случаев, когда речь идет о непогашенной ипотеке или жилье в зоне боевых действий;

отсутствие жилищной помощи в других госпрограммах и открытых заявлений в еВідновлення.

На что можно использовать жилищный ваучер

Государство заложило возможность использовать ваучер гибко, чтобы семьи могли выбрать самый удобный путь к собственному жилью.

Основные варианты применения:

покупка готового жилья на подконтрольной территории;

участие в строительстве новых домов;

первый взнос по ипотеке;

погашение действующего ипотечного кредита.

Срок действия жилищных ваучеров

Жилищный ваучер будет активен в течение 5 лет с даты выдачи. После приобретения жилья устанавливается пятилетний запрет на отчуждение, что делает невозможным продажу или дарение.

Механизм выплат и технические правила реализации в ближайшее время представит Министерство развития общин и территорий.

В правительстве подчеркивают, что нынешний перечень получателей — только первый шаг. Сейчас идет поиск решений для расширения программы.

"Наша цель — чтобы доступ к жилью получили как можно больше украинских семей, которые потеряли свои дома из-за войны", — отметила Свириденко.

