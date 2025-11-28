Купівля квартири — чи можна обійтися без підтвердження джерела коштів при угоді

Чоловік та жінка з документами. Фото: Freepik

Сучасний ринок нерухомості в Україні працює в умовах посиленого контролю за великими фінансовими операціями. Участь держави у глобальних системах обміну фінансовими даними змусила банки, нотаріусів і податкові органи діяти обережніше та ретельніше оцінювати покупців.

Тому підтвердження походження коштів стало невід’ємною частиною більшості угод, наголошують в АН "Маяк".

Навіть якщо гроші накопичувалися багато років і мають законне джерело, покупцю потрібно мати докази. За відсутності підтвердження банк здатний зупинити операцію, що автоматично затягує або унеможливлює купівлю житла.

Підтвердження доходів при купівлі квартири

Формально закон не зобов’язує надавати довідку про доходи під час оформлення договору. Проте фінансовий моніторинг охоплює всі операції від 400 000 грн, а банк має оцінити легальність коштів. Саме тому підготовка документів значно спрощує процес.

Банк може вимагати різні підтвердження, серед яких найчастіше використовують:

виписку з рахунку або історію надходжень;

документи про продаж майна;

підтвердження отримання офіційних доходів чи спадщини.

За відсутності таких даних фінансова установа може призупинити платіж до завершення перевірки.

Чи можлива купівля квартири без підтвердження коштів

Угоду іноді здійснюють без додаткових довідок, наприклад, якщо кошти вже знаходяться на рахунку та раніше пройшли моніторинг або якщо сума не надто велика. Але під час придбання квартири ризик перевірки завжди залишається високим.

"Навіть готівковий розрахунок не дозволяє уникнути контролю. Нотаріус також оцінює фінансову сторону угоди, а банк може заблокувати будь-яку підозрілу операцію. Тому покупець заздалегідь оцінює, чи готовий він надати документи у разі запиту", — наголошують фахівці.

Щоб не допустити затримки угоди, варто мати хоча б базовий пакет:

підтвердження офіційних доходів;

документи на спадщину або дарування;

договір про продаж цінного майна, з якого отримані кошти.

Наслідки відсутності підтвердження походження коштів

Якщо покупець не може обґрунтувати легальність фінансів, банк здатний заблокувати транзакцію або передати інформацію на додатковий контроль.

У податкової служби може виникнути підозра щодо розбіжності між витратами та офіційними доходами.

Можливі наслідки включають:

донарахування податків і штрафи;

відмову в обслуговуванні та повторну перевірку;

відкриття провадження у разі значних порушень.

