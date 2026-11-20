Будинок Леді Гаги. Фото: his.ua

Знаменитості витрачають мільйони доларів не лише на розкішні будинки, а й на незвичайну інфраструктуру навколо них. Одні облаштовують приватні злітні смуги для літаків, інші будують аквапарки, кінотеатри та навіть окремі резиденції для домашніх улюбленців. Вартість таких маєтків сягає десятків і сотень мільйонів доларів.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на HELLO!.

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Джон Траволта має будинок із власним аеродромом

Актор Джон Траволта, відомий за фільмами "Кримінальне чтиво" та "Бріолін", облаштував незвичайну резиденцію у Флориді. Його захоплення авіацією стало частиною повсякденного життя: будинок розташований на території авіаційного комплексу Jumbolair Aviation Estates.

Будинок із власним аеродромом Фото: HELLO!

Особливість нерухомості — власна злітна смуга, а також можливість розмістити біля будинку два приватні літаки. Таким чином, актор може вирушати в подорож практично зі свого подвір'я.

За оцінками, вартість цієї резиденції становить близько 10 млн доларів. Така особливість робить її одним із найбільш незвичайних прикладів елітної нерухомості серед знаменитостей.

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Періс Гілтон побудувала будинок для собак за 325 000 доларів

Американська телевізійна зірка Періс Гілтон, яка прославилася завдяки реаліті-шоу "Просте життя", подбала про своїх домашніх улюбленців не менш масштабно, ніж про власне житло.

Будинок для собак. Фото: HELLO!

На території її маєтку з'явився окремий мінібудинок для собак, який повторює архітектуру основної резиденції. У ньому передбачили кондиціонер, балкон і навіть люстру.

За оцінками, облаштування такого будиночка могло коштувати приблизно 325 000 доларів. Фактично для домашніх тварин створили повноцінну мініатюрну резиденцію з усіма зручностями.

Селін Діон облаштувала приватний аквапарк

Канадська співачка Селін Діон, відома виконанням пісні My Heart Will Go On із фільму "Титанік", раніше володіла великою резиденцією у Флориді.

Разом із чоловіком Рене Анджелілем вона придбала ділянку площею близько п'яти акрів у 2008 році. На території створили справжній приватний аквапарк із водними атракціонами та басейнами.

Будинок з власним аквапарком. Фото: ibud.ua

Такий об'єкт перетворював звичайний маєток на повноцінний курорт для родини. Згодом співачка продала цю нерухомість.

Леді Гага облаштувала підземний розважальний комплекс

Американська співачка й акторка Леді Гага, яка зіграла у фільмі "Народження зірки" та серіалі "Венздей", також має незвичайні рішення у своїй нерухомості.

Розважальний комплекс Леді Гаги. Фото: his.ua

У її будинку облаштували підземний розважальний простір, з'єднаний з основною будівлею тунелями. Усередині розмістили домашній кінотеатр, боулінг і зал з ігровими автоматами.

Таким чином, власниця отримала окрему зону для відпочинку та розваг, не виходячи за межі власної території.

Марк Волберг продав маєток із полем для гольфу за 55 млн доларів

Американський актор Марк Волберг, відомий за фільмами "Відступники" та "Третій зайвий", володів розкішною резиденцією в Беверлі-Парк.

Маєток із полем для гольфуФото: The Wall Street Journal



Маєток займав понад шість акрів, а площа самого будинку становила близько 30 500 квадратних футів. На території облаштували поле для гольфу з п'ятьма лунками, скейт-парк, басейн із гротом і баскетбольний майданчик у стилі улюбленої команди актора Boston Celtics.

У лютому 2023 року нерухомість продали за 55 млн доларів. Спочатку власник виставляв її на продаж за 87,5 млн доларів, однак фінальна сума угоди виявилася суттєво нижчою.

Бейонсе та Jay-Z придбали будинок за 200 млн доларів

Американська співачка Бейонсе, відома хітами Crazy in Love та Single Ladies, разом із чоловіком — репером і музичним продюсером Jay-Z — придбала резиденцію в Малібу за 200 млн доларів.

Будинок Бейонсе та Jay-Z з видом на Тихий океан Фото:TMZ

Будинок площею близько 30 000 квадратних футів має сім спалень і 11 ванних кімнат. Він розташований на великій ділянці з видом на Тихий океан.

Ця покупка стала однією з найдорожчих угод із житловою нерухомістю у США. Резиденція вирізняється сучасною архітектурою, масштабом і приватним розташуванням.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Італії можна придбати будинок лише за 1 євро. Однак покупцям доведеться виконати певні умови та взяти на себе зобов'язання щодо відновлення житла. Такі пропозиції привертають увагу тих, хто мріє про власну нерухомість за кордоном.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Укрзалізниця виставляє на аукціони незвичайні об'єкти нерухомості в різних регіонах України. Серед пропозицій є приміщення, які можуть зацікавити підприємців та інвесторів. Вартість і характеристики таких об'єктів залежать від їхнього розташування та стану.