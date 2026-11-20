Дом Леди Гаги. Фото: his.ua

Знаменитости тратят миллионы долларов не только на роскошные дома, но и на необычную инфраструктуру вокруг них. Одни обустраивают частные взлетные полосы для самолетов, другие строят аквапарки, кинотеатры и даже отдельные резиденции для домашних питомцев. Стоимость таких поместий достигает десятков и сотен миллионов долларов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на HELLO!.

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У Джона Траволты есть дом с собственным аэродромом

Актер Джон Траволта, известный по фильмам "Криминальное чтиво" и "Бриолин", обустроил необычную резиденцию во Флориде. Его увлечение авиацией стало частью повседневной жизни: дом расположен на территории авиационного комплекса Jumbolair Aviation Estates.

Дом с собственным аэродромом Фото: HELLO!

Особенность недвижимости — собственная взлетная полоса, а также возможность разместить возле дома два частных самолета. Таким образом, актер может отправляться в путешествие практически со своего двора.

По оценкам, стоимость этой резиденции составляет около 10 млн долларов. Такая особенность делает её одним из самых необычных примеров элитной недвижимости среди знаменитостей.

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Пэрис Хилтон построила дом для собак за 325 000 долларов

Американская телезвезда Пэрис Хилтон, прославившаяся благодаря реалити-шоу "Простая жизнь", позаботилась о своих домашних питомцах не менее масштабно, чем о собственном жилье.

Дом для собак. Фото: HELLO!

На территории ее поместья появился отдельный мини-домик для собак, повторяющий архитектуру основной резиденции. В нем предусмотрены кондиционер, балкон и даже люстра.

По оценкам, обустройство такого домика могло обойтись примерно в 325 000 долларов. Фактически для домашних животных создали полноценную миниатюрную резиденцию со всеми удобствами.

Селин Дион обустроила частный аквапарк

Канадская певица Селин Дион, известная исполнением песни My Heart Will Go On из фильма "Титаник", ранее владела большой резиденцией во Флориде.

Вместе с мужем Рене Анджелилом она приобрела участок площадью около пяти акров в 2008 году. На территории создали настоящий частный аквапарк с водными аттракционами и бассейнами.

Дом с собственным аквапарком. Фото: ibud.ua

Такой объект превращал обычное поместье в полноценный курорт для семьи. Впоследствии певица продала эту недвижимость.

Леди Гага обустроила подземный развлекательный комплекс

Американская певица и актриса Леди Гага, сыгравшая в фильме "Рождение звезды" и сериале "Венсдей", также применяет необычные решения в своей недвижимости.

Развлекательный комплекс Леди Гаги. Фото: his.ua

В ее доме обустроили подземное развлекательное пространство, соединенное с основным зданием туннелями. Внутри разместили домашний кинотеатр, боулинг и зал с игровыми автоматами.

Таким образом, владелица получила отдельную зону для отдыха и развлечений, не выходя за пределы собственной территории.

Марк Уолберг продал поместье с полем для гольфа за 55 млн долларов

Американский актёр Марк Уолберг, известный по фильмам «Отступники» и "Третий лишний", владел роскошной резиденцией в Беверли-Парке.

Поместье с полем для гольфа. Фото: The Wall Street Journal



Поместье занимало более шести акров, а площадь самого дома составляла около 30 500 квадратных футов. На территории были обустроены поле для гольфа с пятью лунками, скейт-парк, бассейн с гротом и баскетбольная площадка в стиле любимой команды актера — "Бостон Селтикс".

В феврале 2023 года недвижимость была продана за 55 млн долларов. Изначально владелец выставил ее на продажу за 87,5 млн долларов, однако окончательная сумма сделки оказалась значительно ниже.

Бейонсе и Jay-Z приобрели дом за 200 млн долларов

Американская певица Бейонсе, известная хитами Crazy in Love и Single Ladies, вместе с мужем — рэпером и музыкальным продюсером Jay-Z — приобрела резиденцию в Малибу за 200 млн долларов.

Дом Бейонсе и Jay-Z с видом на Тихий океан. Фото: TMZ

Дом площадью около 30 000 квадратных футов имеет семь спален и 11 ванных комнат. Он расположен на большом участке с видом на Тихий океан.

Эта покупка стала одной из самых дорогих сделок с жилой недвижимостью в США. Резиденция отличается современной архитектурой, масштабом и уединенным расположением.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в Италии можно приобрести дом всего за 1 евро. Однако покупателям придется выполнить определенные условия и взять на себя обязательства по восстановлению жилья. Такие предложения привлекают внимание тех, кто мечтает о собственной недвижимости за рубежом.

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