Приватний будинок. Фото: УНІАН

Облаштування огорожі навколо приватного будинку може коштувати чимало, особливо якщо потрібно закрити велику земельну ділянку. Водночас є бюджетні матеріали, які не потребують складного монтажу та постійного догляду. Один із таких варіантів — оцинкована сітка-рабиця, яка допомагає заощадити без зайвих витрат на будівництво.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на ціни українських продавців огорож.

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Який найдешевший паркан можна встановити біля будинку

Один із найдоступніших варіантів — сітка-рабиця. Вона підходить для огородження великих територій, городів, садів і дачних ділянок. Матеріал легкий, не створює значного навантаження на опори та пропускає сонячне світло й повітря.

Для тривалішої експлуатації краще вибирати оцинковану сітку або варіант із полімерним покриттям. Вони краще захищені від корозії, тому за належного встановлення можуть прослужити багато років.

Ще одна перевага — простий монтаж. Для встановлення потрібні металеві стовпи, кріплення та натяжний дріт. Водночас така огорожа не приховує подвір'я від сторонніх поглядів.

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Якщо сітка-рабиця не відповідає потребам власника, можна розглянути інші матеріали. Їхня вартість залежатиме від площі огородження, товщини, якості сировини та способу монтажу.

Зварна металева сітка. Це альтернатива рабицi для тих, кому потрібна жорсткіша конструкція. Вона складається з металевих прутів, з'єднаних між собою зварюванням. Такий паркан добре тримає форму, має охайний вигляд і підходить для огородження подвір'я, саду або городу. Щоб конструкція не іржавіла, варто обирати оцинковані секції або вироби із захисним покриттям.

Дерев'яний штахетник. Така огорожа підійде тим, хто хоче надати подвір'ю природного вигляду. Для її облаштування використовують дерев'яні планки, які кріплять до горизонтальних перекладин. Власник може самостійно вибрати відстань між елементами та висоту паркану. Проте деревину потрібно регулярно обробляти захисними засобами, інакше вона може псуватися через вологу, сонце та шкідників.

Паркан із профнастилу. Металеві листи дають змогу створити суцільну огорожу, яка закриває територію від сторонніх поглядів. Такий матеріал не потребує регулярного фарбування, якщо має якісне заводське покриття. Водночас під час купівлі важливо перевіряти товщину металу, якість захисного шару та міцність опор. На загальну вартість впливатимуть також висота огорожі та кількість необхідних стовпів.

Секційний бетонний паркан. Він складається з готових бетонних елементів, які встановлюють між опорами. Така огорожа забезпечує приватність, не потребує регулярного фарбування та стійка до погодних умов. Однак потрібно врахувати витрати на доставку важких секцій, підготовку основи й монтаж. Тому для невеликого бюджету цей варіант підходить не завжди.

Пластикова огорожа. Її виготовляють із полімерних матеріалів, які не піддаються корозії та не потребують фарбування. Пластиковий паркан легко очищати від забруднень, а його монтаж зазвичай не потребує складних робіт. Перед купівлею варто перевірити стійкість матеріалу до ультрафіолету та перепадів температур, адже дешеві вироби можуть втрачати колір і міцність.

Як заощадити на встановленні паркану

Під час облаштування огорожі важливо враховувати не лише ціну основного матеріалу. Значну частину бюджету можуть становити металеві опори, кріплення, бетонування стовпів, доставка та робота майстрів.

Щоб не переплачувати, перед купівлею варто виміряти периметр ділянки та визначити необхідну висоту огорожі. Це допоможе правильно розрахувати кількість матеріалів і уникнути зайвих залишків.

Також можна заощадити, якщо самостійно виконати частину нескладних робіт. Наприклад, підготувати територію, прибрати стару огорожу або пофарбувати дерев'яні елементи. Проте встановлення опор і кріплення важких конструкцій краще довірити фахівцям, якщо немає відповідного досвіду.

Найвигідніший варіант залежить від призначення огорожі. Для великої ділянки або городу підійде сітка-рабиця, для захисту приватності — профнастил, а для охайного подвір'я можна розглянути дерев'яний штахетник або зварну сітку.

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