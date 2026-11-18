Будинки в Італії. Фото: УНІАН

В Італії у 2026 році продовжують продавати покинуті будинки за символічний 1 євро. Такі пропозиції діють у десятках невеликих містечок, зокрема на Сицилії та Сардинії. Придбати нерухомість можуть і іноземці, але разом із будинків покупці отримують обов'язок відновити житло та оплатити всі витрати.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на The Local.

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Де в Італії продають будинки за 1 євро

Програми продажу нерухомості за символічну суму залишаються актуальними й у 2026 році. Їхня мета — повернути життя населеним пунктам, де через відтік населення залишилося багато покинутих будинків, а місцева влада не має ресурсів для їхнього утримання.

Найбільше таких пропозицій зосереджено на Сицилії. Там приблизно 35 містечок беруть участь у програмах продажу дешевої нерухомості. Серед них — прибережні Аугуста та Пальма-ді-Монтек'яро, а також гірські Троїна й Кастель-ді-Луціо. Відомими прикладами стали Муссомелі, Самбука, Ганджі та Кастільйоне-ді-Сицилія.

На Сардинії до ініціативи долучилися приблизно сім населених пунктів. Зокрема, будинки можна шукати в Оллолай, Нульві, Монтресті та Бонаннаро.

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Пропозиції є й в інших частинах країни:

Південь: Калабрія, зокрема Чінквефронді та Бізіньяно, а також Кампанія з містечками Дзунголі й Теора. Програми діють також у Базилікаті та Апулії.

Центральна Італія: Абруццо, зокрема Казолі та Пенне, Лаціо, Марке й Тоскана.

Північ: Лігурія, П'ємонт і Валле-д'Аоста.

Серед відносно нових ініціатив — програми у Вілла-Базиліка в Тоскані, яка приєдналася у квітні 2025 року, та Петределла-Терніна в регіоні Молізе, де пропозицію запустили в березні 2025 року.

Хто може придбати нерухомість за 1 євро

Такі програми не обмежуються громадянами Італії. Подавати заявки можуть також іноземці, зокрема громадяни країн, які не входять до Європейського Союзу.

Однак придбання будинку не означає автоматичного отримання дозволу на проживання в країні. Для громадян держав поза ЄС продовжують діяти загальні візові та міграційні правила.

Крім того, покупець повинен погодитися з умовами конкретного муніципалітету. Це не єдина державна програма з однаковими правилами для всієї країни: кожна місцева громада самостійно визначає порядок продажу та вимоги до майбутніх власників.

Зазвичай від покупців вимагають:

подати план реконструкції протягом двох, трьох або шести місяців після придбання — залежно від правил населеного пункту;

виконати зобов'язання щодо відновлення будинку;

самостійно оплатити ремонтні роботи;

покрити нотаріальні, юридичні та реєстраційні витрати.

Деякі муніципалітети дозволяють використовувати придбану нерухомість для туристичного бізнесу. Наприклад, власник може облаштувати в будинку житло для відпочивальників. Проте про такий намір потрібно повідомити місцеву владу ще під час подання заявки.

Чому будинок за 1 євро може коштувати сотні тисяч

Символічна ціна — лише початкова вартість нерухомості. Більшість таких будинків перебувають у поганому технічному стані та потребують масштабної реконструкції.

Новим власникам доводиться відновлювати дахи, зміцнювати конструкції, замінювати комунікації, ремонтувати стіни та облаштовувати приміщення для проживання. Іноді йдеться фактично про повне відновлення будівлі.

Зафіксовані випадки, коли іноземні покупці вкладали в такі об'єкти сотні тисяч євро. У результаті витрати на ремонт могли в багато разів перевищувати потенційну ринкову вартість готового житла.

Є й інша проблема: через популярність пропозицій найбільш привабливі об'єкти в окремих містечках стають предметом конкуренції між покупцями. Під час торгів ціна нерухомості може зрости з 1 євро до десятків тисяч євро.

Тому перед придбанням варто перевірити технічний стан будинку, оцінити кошторис реконструкції та ознайомитися з усіма вимогами місцевої влади. Окремо потрібно врахувати витрати на оформлення права власності та юридичний супровід угоди.

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