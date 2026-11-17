Житлові будинки. Фото: УНІАН

Укрзалізниця виставила на продаж перші об’єкти непрофільної нерухомості через систему Prozorro.Продажі. Серед них — виробничі приміщення та майно кар’єру. Надалі перелік поповнюватиметься будівлями, складами, торговельними об’єктами й навіть спортивно-оздоровчими комплексами в різних областях України.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Укрзалізниці.

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Яку нерухомість Укрзалізниця виставила на продаж

Компанія розпочала реалізацію непрофільних і надлишкових активів через електронні аукціони. Перші об’єкти вже з’явилися в системі Prozorro.Продажі.

Підготовка до продажу розпочалася ще у вересні. Тоді Укрзалізниця провела зустріч із представниками ринку нерухомості та презентувала потенційним покупцям 25 об’єктів у різних регіонах країни. Учасникам показали характеристики майна та його розташування.

Після зацікавленості з боку ринку компанія організувала незалежну оцінку вартості нерухомості та підготувала її до реалізації.

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Серед перших лотів — майно ВП "Адабаський кар’єр" у Кіровоградській області та декілька інших об’єктів. Потенційні покупці можуть оглянути нерухомість за попередньою домовленістю.

Які об’єкти продаватимуть у різних областях

Укрзалізниця планує поступово виставляти на торги різні типи нерухомості. Зокрема, йдеться про:

адміністративні та службові будівлі;

виробничі й складські приміщення;

торговельні об’єкти;

заклади харчування;

спортивно-оздоровчі комплекси.

Майно розташоване у Львівській, Тернопільській, Вінницькій, Житомирській, Одеській, Черкаській та Дніпропетровській областях.

Долучитися до аукціонів зможуть інвестори, девелопери, підприємства та інші зацікавлені покупці. Нові пропозиції з'являтимуться на електронному майданчику поступово.

Навіщо Укрзалізниця продає нерухомість

Продаж непрофільних активів є частиною програми оптимізації витрат компанії. За інформацією Укрзалізниці, частина нерухомості роками не використовувалася у виробничій діяльності, однак підприємство продовжувало витрачати гроші на її утримання.

Реалізація такого майна має допомогти скоротити ці витрати та забезпечити додаткові надходження. Нові власники, своєю чергою, зможуть використовувати придбані об'єкти для власних потреб або розвитку бізнесу.

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