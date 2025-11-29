Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Акт обстеження житлових умов — навіщо він потрібен

Акт обстеження житлових умов — навіщо він потрібен

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 06:12
Акт обстеження житлових умов — для чого потрібен та хто складає у 2025 році
Жінка та чоловік з документами. Фото: Freepik

Акт обстеження житлових умов — це офіційний документ, що фіксує реальний стан помешкання, умови проживання та забезпеченість сім’ї необхідними ресурсами. Він використовується державними органами під час ухвалення рішень щодо соціальної підтримки, визначення потреб сімей та підтвердження обставин, які мають юридичне значення. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, для чого потрібен потрібен акт обстеження житлових умов в Україні.

Реклама
Читайте також:

За нормами Закону "Про соціальні послуги" та Житлового кодексу, акт є частиною оцінки умов проживання громадян, коли це необхідно для соціальних програм чи перевірки достовірності поданих даних.

Хто складає акт і як проводять перевірку

Обстеження здійснює уповноважений орган за заявою громадянина або за службовою необхідністю.

У практиці найчастіше працюють:

  • виконавчі комітети місцевих рад та створені ними комісії;
  • органи опіки і піклування у справах дітей;
  • комісії установ освіти та медицини.

Висновки перевірки оформлюються згідно з вимогами Постанови уряду № 866, де визначено порядок фіксації житлових умов дитини та критерії безпечного середовища. 

Також акт може бути застосований у перевірках, ініційованих соціальними службами перед призначенням допомоги або підтвердженням проживання.

Акт обстеження житла для ВПО 

Для ВПО акт має практичне значення, оскільки підтверджує фактичне місце проживання. Згідно з Постановою № 509, під час оформлення статусу або отримання виплат він може знадобитися у випадках, коли є розбіжності між задекларованою та реальною адресою. 

Для державних компенсацій, передбачених програмою "єВідновлення", акт також слугує підтвердженням стану пошкодженого житла і факту проживання у громаді.

Акт допомагає ВПО:

  • підтвердити проживання за фактичною адресою;
  • отримати щомісячну фінансову допомогу;
  • брати участь у програмах тимчасового або постійного житла;
  • фіксувати втрату або руйнування житла для компенсації.

Акт обстеження для соцдопомоги

Органи соцзахисту використовують акт для перевірки реального рівня забезпечення сім’ї.

Він потрібен у таких випадках:

  • призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;
  • підтвердження права на субсидію, якщо зафіксовані невідповідності даних;
  • оцінка умов проживання дітей, що перебувають під опікою.

Під час перевірки фіксують санітарний стан, наявність меблів, опалення, можливість безпечного проживання дитини. Саме на основі цих даних органи опіки проводять оцінку, що є обов’язковою при оформленні опіки, піклування, усиновлення або тимчасового влаштування.

Як повідомлялось, придбання житла на первинному ринку в Україні зберігає свою актуальність для громадян. Попри воєнні дії, держава активно підтримує цей сектор, пропонуючи низку пільгових програм, які значно підвищують доступність новобудов.

Також ми розповідали, що нова постанова уряду щодо програми "єВідновлення" значно спрощує та прискорює отримання компенсації за пошкоджене житло. Ключовим нововведенням є усунення потреби в тривалих погодженнях між співвласниками, що робить процес реалістичнішим для постраждалих. Це дозволить мешканцям пошкоджених квартир та будинків швидше відновити свої помешкання.

нерухомість житло документи соціальна допомога юрист
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації