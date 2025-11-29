Акт обстеження житлових умов — для чого потрібен та хто складає у 2025 році

Жінка та чоловік з документами. Фото: Freepik

Акт обстеження житлових умов — це офіційний документ, що фіксує реальний стан помешкання, умови проживання та забезпеченість сім’ї необхідними ресурсами. Він використовується державними органами під час ухвалення рішень щодо соціальної підтримки, визначення потреб сімей та підтвердження обставин, які мають юридичне значення.

За нормами Закону "Про соціальні послуги" та Житлового кодексу, акт є частиною оцінки умов проживання громадян, коли це необхідно для соціальних програм чи перевірки достовірності поданих даних.

Хто складає акт і як проводять перевірку

Обстеження здійснює уповноважений орган за заявою громадянина або за службовою необхідністю.

У практиці найчастіше працюють:

виконавчі комітети місцевих рад та створені ними комісії;

органи опіки і піклування у справах дітей;

комісії установ освіти та медицини.

Висновки перевірки оформлюються згідно з вимогами Постанови уряду № 866, де визначено порядок фіксації житлових умов дитини та критерії безпечного середовища.

Також акт може бути застосований у перевірках, ініційованих соціальними службами перед призначенням допомоги або підтвердженням проживання.

Акт обстеження житла для ВПО

Для ВПО акт має практичне значення, оскільки підтверджує фактичне місце проживання. Згідно з Постановою № 509, під час оформлення статусу або отримання виплат він може знадобитися у випадках, коли є розбіжності між задекларованою та реальною адресою.

Для державних компенсацій, передбачених програмою "єВідновлення", акт також слугує підтвердженням стану пошкодженого житла і факту проживання у громаді.

Акт допомагає ВПО:

підтвердити проживання за фактичною адресою;

отримати щомісячну фінансову допомогу;

брати участь у програмах тимчасового або постійного житла;

фіксувати втрату або руйнування житла для компенсації.

Акт обстеження для соцдопомоги

Органи соцзахисту використовують акт для перевірки реального рівня забезпечення сім’ї.

Він потрібен у таких випадках:

призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

підтвердження права на субсидію, якщо зафіксовані невідповідності даних;

оцінка умов проживання дітей, що перебувають під опікою.

Під час перевірки фіксують санітарний стан, наявність меблів, опалення, можливість безпечного проживання дитини. Саме на основі цих даних органи опіки проводять оцінку, що є обов’язковою при оформленні опіки, піклування, усиновлення або тимчасового влаштування.

