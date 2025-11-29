Акт обследования жилищных условий — для чего нужен и кто составляет в 2025 году

Женщина и мужчина с документами. Фото: Freepik

Акт обследования жилищных условий — это официальный документ, фиксирующий реальное состояние помещения, условия проживания и обеспеченность семьи необходимыми ресурсами. Он используется государственными органами при принятии решений по социальной поддержке, определении потребностей семей и подтверждении обстоятельств, имеющих юридическое значение.

По нормам Закона "О социальных услугах" и Жилищного кодекса, акт является частью оценки условий проживания граждан, когда это необходимо для социальных программ или проверки достоверности представленных данных.

Кто составляет акт и как проводят проверку

Обследование осуществляет уполномоченный орган по заявлению гражданина или по служебной необходимости.

В практике чаще всего работают:

исполнительные комитеты местных советов и созданные ими комиссии;

органы опеки и попечительства по делам детей;

комиссии учреждений образования и медицины.

Выводы проверки оформляются согласно требованиям Постановления правительства № 866, где определен порядок фиксации жилищных условий ребенка и критерии безопасной среды.

Также акт может быть применен в проверках, инициированных социальными службами перед назначением помощи или подтверждением проживания.

Акт обследования жилья для ВПЛ

Для ВПЛ акт имеет практическое значение, поскольку подтверждает фактическое место жительства. Согласно Постановлению № 509, при оформлении статуса или получении выплат он может понадобиться в случаях, когда есть расхождения между задекларированным и реальным адресом.

Для государственных компенсаций, предусмотренных программой "єВідновлення", акт также служит подтверждением состояния поврежденного жилья и факта проживания в громаде.

Акт помогает ВПЛ:

подтвердить проживание по фактическому адресу;

получить ежемесячную финансовую помощь;

участвовать в программах временного или постоянного жилья;

фиксировать потерю или разрушение жилья для компенсации.

Акт обследования для соцпомощи

Органы соцзащиты используют акт для проверки реального уровня обеспечения семьи.

Он нужен в таких случаях:

назначения государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

подтверждение права на субсидию, если зафиксированы несоответствия данных;

оценка условий проживания детей, находящихся под опекой.

Во время проверки фиксируют санитарное состояние, наличие мебели, отопления, возможность безопасного проживания ребенка. Именно на основе этих данных органы опеки проводят оценку, которая является обязательной при оформлении опеки, попечительства, усыновления или временного устройства.

