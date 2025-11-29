Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Акт обследования жилищных условий — зачем он нужен

Акт обследования жилищных условий — зачем он нужен

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 06:12
Акт обследования жилищных условий — для чего нужен и кто составляет в 2025 году
Женщина и мужчина с документами. Фото: Freepik

Акт обследования жилищных условий — это официальный документ, фиксирующий реальное состояние помещения, условия проживания и обеспеченность семьи необходимыми ресурсами. Он используется государственными органами при принятии решений по социальной поддержке, определении потребностей семей и подтверждении обстоятельств, имеющих юридическое значение.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, для чего нужен нужен акт обследования жилищных условий в Украине.

Реклама
Читайте также:

По нормам Закона "О социальных услугах" и Жилищного кодекса, акт является частью оценки условий проживания граждан, когда это необходимо для социальных программ или проверки достоверности представленных данных.

Кто составляет акт и как проводят проверку

Обследование осуществляет уполномоченный орган по заявлению гражданина или по служебной необходимости.

В практике чаще всего работают:

  • исполнительные комитеты местных советов и созданные ими комиссии;
  • органы опеки и попечительства по делам детей;
  • комиссии учреждений образования и медицины.

Выводы проверки оформляются согласно требованиям Постановления правительства № 866, где определен порядок фиксации жилищных условий ребенка и критерии безопасной среды.

Также акт может быть применен в проверках, инициированных социальными службами перед назначением помощи или подтверждением проживания.

Акт обследования жилья для ВПЛ

Для ВПЛ акт имеет практическое значение, поскольку подтверждает фактическое место жительства. Согласно Постановлению № 509, при оформлении статуса или получении выплат он может понадобиться в случаях, когда есть расхождения между задекларированным и реальным адресом.

Для государственных компенсаций, предусмотренных программой "єВідновлення", акт также служит подтверждением состояния поврежденного жилья и факта проживания в громаде.

Акт помогает ВПЛ:

  • подтвердить проживание по фактическому адресу;
  • получить ежемесячную финансовую помощь;
  • участвовать в программах временного или постоянного жилья;
  • фиксировать потерю или разрушение жилья для компенсации.

Акт обследования для соцпомощи

Органы соцзащиты используют акт для проверки реального уровня обеспечения семьи.

Он нужен в таких случаях:

  • назначения государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;
  • подтверждение права на субсидию, если зафиксированы несоответствия данных;
  • оценка условий проживания детей, находящихся под опекой.

Во время проверки фиксируют санитарное состояние, наличие мебели, отопления, возможность безопасного проживания ребенка. Именно на основе этих данных органы опеки проводят оценку, которая является обязательной при оформлении опеки, попечительства, усыновления или временного устройства.

Как сообщалось, приобретение жилья на первичном рынке в Украине сохраняет свою актуальность для граждан. Несмотря на военные действия, государство активно поддерживает этот сектор, предлагая ряд льготных программ, которые значительно повышают доступность новостроек.

Также мы рассказывали, что новое постановление правительства по программе "єВідновлення" значительно упрощает и ускоряет получение компенсации за поврежденное жилье. Ключевым нововведением является устранение потребности в длительных согласованиях между совладельцами, что делает процесс более реалистичным для пострадавших. Это позволит жителям поврежденных квартир и домов быстрее восстановить свои дома.

недвижимость жилье документы социальная помощь юрист
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации