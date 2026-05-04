Ванна кімната акторки Лілі Коллінз: яке доповнення вдосконалило простір (фото)

Лілі Коллінз. Фото: Reuters, emilyfarnhamarchitecture/Instagram.

Інтер’єр будинку Лілі Коллінз та її чоловіка Чарлі Макдауелла — це справжня історія про повагу до минулого та любов до комфорту. Акторка перетворила свою ванну кімнату на простір, де історична спадщина Каліфорнії зустрічається з сучасним мінімалізмом.

Найбільше уваги привернула одна несподівана деталь, яка повністю змінила сприйняття кімнати, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Дизайн ванної кімнати в скандинавському стилі

Разом із архітектурним бюро Emily Farnham зірка довела, що затишок народжується на перетині різних епох. Основою інтер'єру стала тепла дерев'яна обшивка стін, характерна для скандинавського стилю, що створює атмосферу спокою та органіки.

Будинок Лілі має цікаву історію: він був частиною знаменитого повоєнного проекту Case Study Houses, де архітектори створювали зразкове житло для ветеранів. Подружжя вирішило зберегти цей дух, додавши інтер'єру індивідуальності.

"Коли ви купуєте лише ті речі, які щиро обожнюєте, усе у вашому домі автоматично починає "спілкуватися" між собою. Хоча предмети можуть не належати до одного традиційного стилю, їх об’єднає ваш власний смак", — зазначає відома дизайнерка і власниця Fig Linens and Home Карлін ван Ноппен.

Сучасне освітлення в інтер’єрі ванної

Головним акцентом, що "зібрав" простір докупи, став геометричний світильник. Його гострі кути та чіткі лінії стали ідеальним контрастом до м’яких форм мармурової раковини. Такий прийом дозволяє уникнути монотонності, роблячи кімнату живою та об'ємною.

"Геометричний світильник виглядає неймовірно, бо він контрастує з вигнутими лініями мармуру та вазою з квітами під ним. Щоб повторити цей ефект, чергуйте лінії у своєму домі: приміщення, де все кутасте, виглядає занадто жорстким, а де все кругле — позбавленим вектору", — каже Карлін ван Ноппен.

Ванна кімната Лілі Коллінз. Фото: emilyfarnhamarchitecture/Instagram

Дизайнерка радить не обмежувати себе рамками одного напрямку. Головне — це баланс між строгістю та затишком. Стара архітектура, сучасні лампи та натуральні матеріали можуть створити ідеальну гармонію, якщо довіритися своїм відчуттям.

"Замість того, щоб купувати те, що "потрібно", або те, що має кращу ціну при перепродажі, ця техніка створює історію вашого дому", — підсумовує Карлін ван Ноппен.

