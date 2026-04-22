Дизайн ванної кімнати акторки Наомі Воттс: як оновити простір завдяки одному трюку (фото)

Стильна ванна кімната не обов'язково має бути переповнена яскравими кольорами або дорогим декором. Іноді достатньо одного влучного рішення, щоб простір заграв новими фарбами та став виглядати по-королівськи. Акторка Наомі Воттс на власному прикладі довела, що навіть суворий чорно-білий інтер'єр може бути теплим та гостинним.

Секрет її успіху виявився напрочуд простим, але водночас геніальним, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Як зробити монохромну ванну теплішою

Багато хто вважає монохромні інтер'єри нудними та надто холодними, але Наомі Воттс зруйнувала цей стереотип. Її ванна кімната, створена дизайнерським бюро Ashe Leandro, базується на контрасті білого та чорного, проте вона зовсім не виглядає стерильною.

Головна хитрість полягає у використанні металевих акцентів теплих відтінків. Золото, латунь або бронза додають простору глибини та того самого відчуття "тихої розкоші", про яке мріють власники сучасних квартир.

"Метали не дають монохромній ванній кімнаті виглядати плоскою. Я віддаю перевагу матеріалам з "живою" якістю — нелакованій латуні або бронзі, бо вони з часом покриваються патиною, що робить простір багатшим", — зазначає дизайнерка Морган Карпер.

Чому метал у ванній працює краще за декор

Щоб повторити успіх зірки, не потрібно міняти плитку чи сантехніку. Достатньо замінити базові елементи: змішувачі, ручки на шафках або раму дзеркала на вироби з матового золота чи античної латуні. Важливо не переборщити, адже метал має бути лише пунктуацією в інтер’єрі, а не його головним героєм.

"Метали в монохромних ванних кімнатах служать розділовими знаками. Вони переривають площину і додають глибини, не порушуючи цілісності колірної схеми", — пояснює цей ефект експертка Леслі Ворд.

Оформлення інтер'єру сучасної ванної

Головна порада для тих, хто планує оновлення — обирати один тон металу для всіх аксесуарів. Якщо ви зупинилися на теплій латуні, то і світильники, і фурнітура мають бути в одному стилі. Це створює відчуття продуманого та дорогого дизайну.

"Метал працює найкраще, коли він підтримує архітектуру, а не змагається з нею. Якщо ви спочатку помічаєте кімнату, а вже потім деталі оздоблення — значить, ви все зробили правильно", — каже дизайнерка Керон Вулсі.

До того ж практичний бік питання теж важливий: матові поверхні значно краще приховують відбитки пальців та сліди від води, ніж глянцевий хром.

