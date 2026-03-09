Дизайн інтер'єру — як змінилась ванна кімната Кендалл Дженнер після ремонту (фото)

Ванна Кендалл Дженнер змінилася до невпізнання після ремонту. Фото: kendalljenner/Instagram. Колаж: Новини.LIVE

Американська модель Кендалл Дженнер поділилася результатом масштабного ремонту у своєму будинку. Вона опублікувала фото ванної кімнати до і після повної реконструкції, і різниця виявилася справді разючою.

На першому знімку видно, як виглядало приміщення під час ремонту, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання People.

Стіни були повністю розібрані, відкриті дерев’яні балки та комунікації, а зі стелі звисали дроти. Простір виглядав майже порожнім — залишилися лише конструкції та підготовка до майбутнього дизайну.

Ремонт ванної кімнати Кендалл Дженнер

На наступному фото модель показала вже завершений інтер’єр. Після реконструкції ванна перетворилася на світлий та елегантний простір.

Ванна кімната Кендалл Дженнер до ремонту. Фото: kendalljenner/Instagram

У кімнаті з’явилися подвійні раковини, кам’яні стільниці теплих відтінків і великі дзеркала.

У відображенні можна помітити декоративну плитку синьо-білих кольорів, а також текстиль зі смугастим візерунком. Саме ці деталі створюють атмосферу затишку та додають інтер’єру характеру. Під фото Дженнер коротко написала: "Готово".

Ванна кімната Кендалл Дженнер після ремонту. Фото: kendalljenner/Instagram

Захоплення Кендалл Дженнер дизайном інтер'єру

Модель неодноразово говорила, що інтер’єр і ремонт будинків — її справжня пристрасть. Про це вона розповідала і в реаліті-шоу The Kardashians.

За словами Дженнер, робота моделлю не завжди дає можливість проявити творчість. Саме тому вона почала цікавитися реконструкцією житла та дизайном. Зірка зізнається, що хоче самостійно реалізовувати власні ідеї та навіть замислюється над проєктами з перепродажу будинків після ремонту.

Таким чином, для неї ремонт — це не просто оновлення інтер’єру, а новий напрямок розвитку і спосіб проявити власне бачення простору.

Розкіш по-американськи

Маєток Мар-а-Лаго вже давно став не просто візитівкою флоридського Палм-Біч, а справжнім символом сучасної американської історії. Колись спроєктований як розкішна зимова дача для вершків суспільства, сьогодні цей комплекс нерозривно пов’язаний із Дональдом Трампом. Саме він надав резиденції статусу не лише своєї головної домівки, а й потужного політичного епіцентру, де приймаються доленосні рішення.

Нинішня атмосфера маєтку — це досить незвичний симбіоз безтурботного курорту та суворої безпеки. Поки члени клубу неспішно насолоджуються грою в теніс або відпочивають біля води, у закритому крилі будівлі тече зовсім інше життя. Приватні апартаменти родини займають близько 270 "квадратів", де за щільно зачиненими дверима приватність захищена від зайвих очей.

Як повідомлялось, золото в інтер’єрі зазвичай асоціюється з пафосною розкішшю, проте будинок Сільвестра Сталлоне руйнує цей стереотип. Тут благородний метал не виставляє статки на показ, а стає витонченим штрихом, що додає простору особливого інтелектуального шарму.

Також ми розповідали, що маєток Кім Кардаш’ян у Калабасасі вже встиг стати справжнім мемом: одні в захваті від його стерильності, а інші кепкують, що інтер’єр нагадує декорації до фільму про психлікарню майбутнього. Ключове місце в цьому "білому хаосі" посідає величезна вітальня, заповнена лише світлом і порожнечею.