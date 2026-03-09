Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Кендалл Дженнер показала розкішну ванну кімнату після ремонту (фото)

Кендалл Дженнер показала розкішну ванну кімнату після ремонту (фото)

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 20:08
Дизайн інтер'єру — як змінилась ванна кімната Кендалл Дженнер після ремонту (фото)
Ванна Кендалл Дженнер змінилася до невпізнання після ремонту. Фото: kendalljenner/Instagram. Колаж: Новини.LIVE

Американська модель Кендалл Дженнер поділилася результатом масштабного ремонту у своєму будинку. Вона опублікувала фото ванної кімнати до і після повної реконструкції, і різниця виявилася справді разючою.

На першому знімку видно, як виглядало приміщення під час ремонту, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання People

Реклама
Читайте також:

Стіни були повністю розібрані, відкриті дерев’яні балки та комунікації, а зі стелі звисали дроти. Простір виглядав майже порожнім — залишилися лише конструкції та підготовка до майбутнього дизайну.

Ремонт ванної кімнати Кендалл Дженнер

На наступному фото модель показала вже завершений інтер’єр. Після реконструкції ванна перетворилася на світлий та елегантний простір.

 

Кендалл Дженнер показала розкішну ванну кімнату після ремонту (фото) - фото 1
Ванна кімната Кендалл Дженнер до ремонту. Фото: kendalljenner/Instagram

У кімнаті з’явилися подвійні раковини, кам’яні стільниці теплих відтінків і великі дзеркала.

У відображенні можна помітити декоративну плитку синьо-білих кольорів, а також текстиль зі смугастим візерунком. Саме ці деталі створюють атмосферу затишку та додають інтер’єру характеру. Під фото Дженнер коротко написала: "Готово".

 

Кендалл Дженнер показала розкішну ванну кімнату після ремонту (фото) - фото 2
Ванна кімната Кендалл Дженнер після ремонту. Фото: kendalljenner/Instagram

Захоплення Кендалл Дженнер дизайном інтер'єру

Модель неодноразово говорила, що інтер’єр і ремонт будинків — її справжня пристрасть. Про це вона розповідала і в реаліті-шоу The Kardashians.

За словами Дженнер, робота моделлю не завжди дає можливість проявити творчість. Саме тому вона почала цікавитися реконструкцією житла та дизайном. Зірка зізнається, що хоче самостійно реалізовувати власні ідеї та навіть замислюється над проєктами з перепродажу будинків після ремонту.

Таким чином, для неї ремонт — це не просто оновлення інтер’єру, а новий напрямок розвитку і спосіб проявити власне бачення простору.

Розкіш по-американськи

Маєток Мар-а-Лаго вже давно став не просто візитівкою флоридського Палм-Біч, а справжнім символом сучасної американської історії. Колись спроєктований як розкішна зимова дача для вершків суспільства, сьогодні цей комплекс нерозривно пов’язаний із Дональдом Трампом. Саме він надав резиденції статусу не лише своєї головної домівки, а й потужного політичного епіцентру, де приймаються доленосні рішення.

Нинішня атмосфера маєтку — це досить незвичний симбіоз безтурботного курорту та суворої безпеки. Поки члени клубу неспішно насолоджуються грою в теніс або відпочивають біля води, у закритому крилі будівлі тече зовсім інше життя. Приватні апартаменти родини займають близько 270 "квадратів", де за щільно зачиненими дверима приватність захищена від зайвих очей.

Як повідомлялось, золото в інтер’єрі зазвичай асоціюється з пафосною розкішшю, проте будинок Сільвестра Сталлоне руйнує цей стереотип. Тут благородний метал не виставляє статки на показ, а стає витонченим штрихом, що додає простору особливого інтелектуального шарму.

Також ми розповідали, що маєток Кім Кардаш’ян у Калабасасі вже встиг стати справжнім мемом: одні в захваті від його стерильності, а інші кепкують, що інтер’єр нагадує декорації до фільму про психлікарню майбутнього. Ключове місце в цьому "білому хаосі" посідає величезна вітальня, заповнена лише світлом і порожнечею.

Кендалл Дженнер модель закордонні зірки Дизайн зірки
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації