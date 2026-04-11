Інтер’єр ванної кімнати Блейк Лайвлі перевернув уявлення про стиль (відео)

Блейк Лайвлі. Фото: Reuters, Future. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році ванна кімната давно перестала бути лише функціональним простором. Вона дедалі частіше перетворюється на місце відпочинку та відновлення. Саме такий підхід продемонструвала Блейк Лайвлі, показавши свій інтер’єр, який уже активно обговорюють дизайнери.

Її рішення змінює уявлення про те, якою може бути сучасна "готельна" ванна кімната, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Ванна кімната Блейк Лайвлі

Простір виконаний у бохо-естетиці з виразним акцентом на природність. Світлі кремові відтінки плитки поєднуються з дерев’яними балками на стелі, створюючи відчуття тепла і спокою. Водночас інтер’єр не виглядає простим — він має відтінок стриманої розкоші.

Але головний фокус у деталях, які зазвичай не очікуєш побачити поруч із душем: вінтажні світильники та справжні картини в рамах.

"Це ідеальний приклад того, як поєднання фактур формує відчуття затишку і розкоші одночасно. Поверхні тут виглядають живими, а не стерильно відполірованими. Саме ця недосконалість і додає простору характеру", — зазначає дизайнерка Каміла Масі.

Весь секрет інтер’єру — у багатошаровості. Це не той плоский мінімалізм, від якого всі трохи втомилися. Тут метал зустрічається з керамікою, а грубе дерево — із вишуканою бронзою змішувачів. Картини на стінах остаточно "приборкують" утилітарність кімнати, роблячи її по-справжньому житловою.

Блейк Лайвлі у ванній кімнаті. Фото: blakelively/Instagram

Тренди ванної кімнати у 2026 році

Інтер’єр Блейк Лайвлі чітко відображає актуальні тенденції:

Текстура замість блиску: обирайте матеріали, до яких хочеться доторкнутися. Теплі нейтральні кольори: вони працюють на розслаблення краще за будь-який детокс. Сміливий декор: мистецтву є місце навіть там, де тече вода.

Дизайнери наголошують, що у 2026 році розкіш — це не про золото чи дорогі бренди.

"Текстура сьогодні значно важливіша за блиск — саме вона створює ту саму невловиму атмосферу, яку ми шукаємо в найкращих готелях світу", — підсумовує Масі.

Приклад Лайвлі доводить: сучасна ванна кімната — це не про ідеальну гладкість, а про глибину та комфорт, у який хочеться занурюватися щодня.

Як повідомляли Новини.LIVE, американська модель Кендалл Дженнер похвалилася результатами грандіозного оновлення свого маєтку, виклавши кадри "до" та "після". На знімках видно, як кардинально змінилася її ванна кімната, а масштаби перевтілення інтер’єру просто вражають.

Також Новини.LIVE розповідали, що у 2026 році в дизайні санвузлів панує прагнення до монолітності та бездоганної чистоти, тому на зміну дрібному кахлю прийшов великоформатний керамограніт. Відсутність численних швів дозволяє створювати ефект суцільної поверхні, що не лише виглядає естетично, а й значно спрощує догляд за приміщенням.